深化认识 强化落实 推动场域载体建设取得更大实效

24日至昨日，市人大常委会主任吴中阳带领部分市人大常委会委员和省、市人大代表对全市场域载体、重大项目建设工作进行调研。 24日至昨日，市人大常委会主任吴中阳带领部分市人大常委会委员和省、市人大代表对全市场域载体、重大项目建设工作进行调研。 调研组先后到银隆新能源洛阳产业园、格力电器(洛阳)中央空调智能制造基地、洛阳综合保税区、新安县静脉产业园、万基控股集团、牡丹博物馆、洛阳龙门站综合交通枢纽、“东方博物馆之都”研学营地、隋唐大运河文化博物馆、老城区西北隅街道北大街社区乐养居、伊滨区二号安置小区、洛阳奥林匹克中心、中兴智慧城等地，详细了解智能制造、对外开放、基础设施、文旅融合、公共服务等领域场域载体和重大项目建设情况。 在随后召开的座谈会上，调研组听取了市政府及有关部门汇报，并对下一步工作提出意见建议。吴中阳强调，市政府及有关部门认真落实市委决策部署，务实重干、攻坚克难，场域载体建设取得阶段性成效。下一步，要进一步深化认识、强化落实，推动场域载体建设取得更大实效。要深入贯彻落实习近平总书记关于河南工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极抓住、融入、用好战略机遇，大力引进、培育、留住人才，发掘、传承、弘扬洛阳文化，在厚植洛阳发展优势的基础上，构建场域框架，培养场域空间，提升场域支撑，释放场域能量，为推动洛阳都市圈高质量发展、全面建设社会主义现代化强市提供有力支撑和保障。 市领导吉振华、李钢锤、刘冠瑜、王松涛、侯占国、胡加彬参加调研。(记者 智慧 通讯员 曹国丽)