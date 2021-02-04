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洛阳坚持确保安澜为底 持续强化综合性水灾害防治体系建设 主要河湖防洪标准不断提升（书写好治水兴水洛阳答卷）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.26 08:32

　　习近平总书记在南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，“十四五”时期以全面提升水安全保障能力为目标，以优化水资源配置体系、完善流域防洪减灾体系为重点，统筹存量和增量，加强互联互通，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供有力的水安全保障。

　　近年，我市在高质量推进水资源、水生态、水环境、水灾害“四水同治”中，坚持确保安澜为底，持续发力河流“清四乱”、河道清淤、河床整治、堤防加固等工作，防洪薄弱环节不断完善，防汛抗灾能力得到全面提升，推动我市水灾害防治体系建设进入更高层次、更高水平、更高质量的新阶段。

　　水库堤坝固若金汤

　　洛阳地处我国第二阶梯和第三阶梯的过渡地带，地势西高东低，山川丘陵交错，市境内常年有水的河流、沟、涧有7500余条，168座水库星罗棋布，河湖堤防绵延900多公里。

　　近日清晨，记者从洛阳城区出发，驱车沿洛河南岸的滨河南路前往宜阳县，20多公里长河道两岸堤防完善，步道贯通，草木层叠。经过疏浚河道、加固堤坝、平整河床，洛河宜阳县城段的防洪标准由最初的不足5年一遇提升到50年一遇。

　　洛河宜阳县城段的绿色堤防长廊，是我市“完善防洪薄弱环节，全面提升防汛抗灾能力”建设的一个缩影。我市境内黄河流域面积12446平方公里，占全市总面积的81.8%。对洛阳来说，随着小浪底水利枢纽的建成，以及陆浑水库、故县水库、前坪水库等大型水库的拦蓄，洛阳多年没有出过大的问题，但对水害隐患丝毫不能放松警惕。

　　实施加固除险河堤661公里、水库156座，实施中小河流治理项目30个，建设自动雨量监测和水位监测站385个，城市区河渠综合治理后形成3万余亩景观水面……近年，我市坚持把确保全市域各类水体特别是黄河安澜作为底线任务，以黄河干支流河道安全度汛和水库拦洪蓄水效益发挥为重点，推进以水库、堤防为骨干的防洪工程体系建设，补强防洪体系薄弱环节，综合性防洪减灾体系不断强化，防洪标准提高到中心城区100年一遇、沿河县城50年一遇、乡(镇)村20年一遇。

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[ 责任编辑：崔利利]
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