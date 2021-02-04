轴承产业发展 “洛阳动力”更足

近日，记者从市工信局获悉，省轴承创新中心等部门近日联合发布《2020年度中国轴承产业领域研究报告》(下称《报告》)，其中多处提及洛阳。《报告》指出，围绕制造业高质量发展，我市轴承产业亮点不断，为全国轴承行业发展贡献了强劲的“洛阳动力”。

近日，记者从市工信局获悉，省轴承创新中心等部门近日联合发布《2020年度中国轴承产业领域研究报告》(下称《报告》)，其中多处提及洛阳。《报告》指出，围绕制造业高质量发展，我市轴承产业亮点不断，为全国轴承行业发展贡献了强劲的“洛阳动力”。

从整体上看，目前我国已形成以洛阳、瓦房店、长三角、浙东、聊城为代表的五大产业集群，去年全国轴承产量近200亿套，行业完成营业收入约1930亿元，同比增长约9%。其中，我市轴承及相关零部件生产企业整体营业收入超过200亿元，洛阳已成为国内轴承产品品种最全、用途最广的综合性轴承生产基地。此外，我市轴承产业发展呈现以下亮点：

行业地位持续巩固。根据《报告》，去年全国轴承行业主要企业和企业集团共117家，累计完成主营业务收入930.65亿元，同比增加9.81%。行业前十强中洛阳企业占两家，分别是排名第4位的洛轴和排名第6位的洛阳新强联，其中洛轴业务收入同比增长超过50%，洛阳新强联更是以同比增长逾300%的增速，实现企业大跨步发展。

平台建设渐入佳境。国家重点研发计划“大功率风电主轴及增速箱轴承关键技术研究应用及工业验证平台建设”项目启动，标志着洛轴向大功率风电轴承领域进军；国创轴承中标省工信厅相关项目，开始建设中国轴承行业首个工业互联网协同云平台；轴研所技术中心获评国家企业技术中心，以国创轴承为载体的省轴承创新中心获评省制造业创新中心，轴研所、洛轴被列入国家“科改示范行动”企业名单。

创新成果不断涌现。轴研所为我国首个深空天线组阵系统、“嫦娥五号”、长征五号B遥一运载火箭等配套轴承，并成功研发4.5兆瓦级风电主轴轴承，填补国产空白；洛轴成功运行国内最大盾构风电轴承试验机，其研发的直径11米级盾构机主轴承入选省十大标志性高端装备，该企业还成功研制国内首台大口径离轴望远镜轴承；洛阳新强联自主开发的3兆瓦三排滚子、双列圆锥主轴轴承实现进口唯一替代，目前已开始向国内主要风电主机厂商稳定供货。

下一步，我市还将依托都市圈轴承产业科技、人才优势，积极创建国家、省级创新平台，推动轴承行业“创新优势”转化为“标准优势”，打造我国轴承产业“标准高地”，同时在轴承领域争创一批国际知名品牌，力争把洛阳轴承这张名片擦得更亮。(记者 陈曦 通讯员 孔昭 王国兴)