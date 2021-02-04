中招志愿填报可参考！洛阳2021年中招模拟考试分数段表公布

昨日，市教育局发布我市2021年中招模拟考试分数段表。

昨日，市教育局发布我市2021年中招模拟考试分数段表。如何结合中招模拟考试成绩，用好分数段表，为孩子选择合适高中？专业人士为你解答。

分数段表出炉 快看看你在哪个位置

“目前，我市2021年中招模拟考试分数段表已经出炉，考生可根据自己的成绩，对照分数段表合理定位，为中招志愿填报作准备。”市教育局相关负责人说。

按照省教育厅相关要求，今年，我市中招继续实行先报志愿后考试。今年的志愿填报时间为5月29日0时至6月4日24时，只有7天，考生、家长要提前熟悉政策，以免填报时手忙脚乱，耽误考生前程。