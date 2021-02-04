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中招志愿填报可参考！洛阳2021年中招模拟考试分数段表公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.26 08:32

　　昨日，市教育局发布我市2021年中招模拟考试分数段表。如何结合中招模拟考试成绩，用好分数段表，为孩子选择合适高中？专业人士为你解答。

　　分数段表出炉  快看看你在哪个位置

　　“目前，我市2021年中招模拟考试分数段表已经出炉，考生可根据自己的成绩，对照分数段表合理定位，为中招志愿填报作准备。”市教育局相关负责人说。

　　按照省教育厅相关要求，今年，我市中招继续实行先报志愿后考试。今年的志愿填报时间为5月29日0时至6月4日24时，只有7天，考生、家长要提前熟悉政策，以免填报时手忙脚乱，耽误考生前程。

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[ 责任编辑：潘亮]
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