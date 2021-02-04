高中以上学历符合条件者可报考社工证

目前，我市2020年度社会工作者职业资格证书正在发放中。近日，记者从市民政局获悉，去年，我市有228人考取社工证。截至目前，我市共有近1000人考取社工证。

在涧西区重庆路街道第二社区综合活动室里，社工带来的青少年暑假课堂深受孩子欢迎 （资料照片）

目前，我市2020年度社会工作者职业资格证书(简称社工证)正在发放中。近日，记者从市民政局获悉，去年，我市有228人考取社工证。截至目前，我市共有近1000人考取社工证。

“社工证分为助理社会工作师、社会工作师和高级社会工作师。”市民政局慈善事业促进与社会工作科相关负责人说，高中以上学历且符合条件者可报考社工证。以省人社厅、省民政厅关于2020年度社会工作者职业水平考试考务工作的通知为例，社工证报名条件如下。

助理社会工作师考试报名条件：取得高中或者中专学历，从事社会工作满4年；取得社会工作专业大专学历，从事社会工作满2年；社会工作专业本科应届毕业生；取得其他专业大专学历，从事社会工作满4年；取得其他专业本科及以上学历，从事社会工作满2年。

社会工作师考试报名条件：取得高中或者中专学历，并取得助理社会工作师职业水平证书后，从事社会工作满6年；取得社会工作专业大专学历，从事社会工作满4年；取得社会工作专业大学本科学历，从事社会工作满3年；取得社会工作专业硕士学位，从事社会工作满1年；取得社会工作专业博士学位；取得其他专业大专及以上学历或学位，其从事社会工作年限相应增加2年。

高级社会工作师报名条件：具有本科及以上学历(或学士及以上学位)；在通过全国社会工作者职业水平考试取得社会工作师资格后，从事社会工作满5年。

“社会工作岗位是指在社会工作理念、方法指导下，提供直接助人服务的工作岗位。”该负责人说，如制定、实施社会政策的党政机关相关岗位，提供社会管理和公共服务的党政机关、人民团体、企事业单位、社会组织相关岗位，村(居)委会成员，城乡社区工作者等。“工作年限”在多个工作单位工作过的，不同单位的社会工作“工作年限”可以累加。

该负责人介绍，社工证考试科目包括社会工作法规与政策、社会工作综合能力和社会工作实务等，一般采用网上报名、网上缴费的方式。报名时间在每年3月、4月左右，具体报名安排可登录河南省民政厅官方网站查看。

“考取社工证，就业前景良好。随着越来越多的社会工作服务站建成投用，我市对持社工证的专业社工需求较大。”该负责人表示，根据相关要求，今年我市开展社工服务试点工作，到2022年，全市各县区在60%以上乡镇(街道)实施社会工作服务站项目；到2023年，社会工作服务站基本覆盖全市。（记者 余子愚 通讯员 刘亚龙 孙明皓）