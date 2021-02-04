记者跑腿：申请公租房按意向轮候配租 两次不选房将被取消保障资格

市民李女士在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询，想了解我市公租房分配的相关政策。

本期关注

市民李女士在洛阳网“百姓呼声”平台发帖咨询，想了解我市公租房分配的相关政策。

听您倾诉

李女士去年8月申请一套高层、双气公租房，并且通过了审批，正在排队等待腾退的房源。

“申请公租房后，我一直关注房源配租的相关信息。我发现有些申请比我晚的人，已经配租到了房屋，还看到在市住房保障和房产服务中心网站上，定期公布的配租房源数量有时会比腾退房源少一两套。”李女士说，对于这些情况，她有些不解，想了解我市公租房腾退房源配租的相关政策。

所跑单位

市住房保障和房产服务中心

跑腿经历

市住房保障和房产服务中心相关部门负责人介绍，目前，我市对新腾退公租房零星房源实行单一项目轮候配租。通俗来讲，就是保障户家庭在申请公租房时，需要选择且只能选择一个意向小区，各区住保办会按照保障户家庭提交的资料、登记的时间进行排序，在他们申请的意向小区出现腾退房源后，按照顺序轮候配租。

根据相关规定，保障户家庭选房的轮候期限为三年。轮候期满一年后可申请继续轮候或申请变更意向小区，轮候期不满一年的不得变更意向。轮候期满一年的保障户家庭，如果不改变登记意向小区，按原登记时间及项目顺序轮候；轮候期满一年后，保障户家庭如果变更登记意向小区，需要向区住保办提交变更轮候申请，变更后的轮候起始时间按新申请变更的时间登记排序轮候。

“我市不同的公租房小区硬件、配套设施不同，意向是条件较好小区的保障户家庭较多，轮候排队时间可能长；意向是条件相对一般小区的保障户家庭相对较少，轮候排队时间可能较短。所以会出现李女士所说的，有人比她晚申请，但是比她早配租到房源的情况。”该负责人说。

此外，根据相关政策，享受城镇最低生活保障和低收入保障的家庭，符合原廉租住房保障条件的家庭，申请家庭成员中有属于残疾二级以上、重点优抚对象的，申请家庭成员中有获得市级以上见义勇为表彰、特殊贡献奖励、劳动模范称号的，申请家庭成员中有在服兵役期间荣立二等功、战时荣立三等功以上的等特殊申请人，在轮候时可享受优先保障。

“在每次对腾退房源进行配租时，个别轮到选房的保障户家庭没有选房，所以会出现公布的配租房源比腾退房源少一两套的情况。”该负责人说。

因此，需要提醒保障户家庭的是，在选房轮候期内，可以参加两次选房，选房机会宝贵。第一次轮到但不选房的保障户家庭，将被轮候至相关项目顺序末位；第二次轮到但不选房的保障户家庭，将被取消保障资格，且三年内不予保障。

跑腿结果

李女士表示，对相关政策已经了解，感谢晚报记者的帮忙。（记者 郭秩铭）