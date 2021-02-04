洛龙区：打通党史学习教育“最后一公里” （学习百年党史 汲取奋进力量）

“在党的领导下，祖国这些年的变化有多大？看看咱们身边就有答案。”近日，63岁的老党员刘跃进在洛龙区李楼镇石罢社区文化广场结合自身经历，给广大社区群众上了一堂生动的党课。

“在党的领导下，祖国这些年的变化有多大？看看咱们身边就有答案。”近日，63岁的老党员刘跃进在洛龙区李楼镇石罢社区文化广场结合自身经历，给广大社区群众上了一堂生动的党课。

党史学习教育开展以来，洛龙区层层带动、精心组织、多措并举，不断强化基层党组织在党史学习教育中的主体责任，积极探索“行走的党课”、情景党课等创新型学习方式，让每一个支部、每一名党员、每一位群众都学起来、动起来、做起来，着力打通党史学习教育“最后一公里”。

“我们针对不同‘口味’的人群，组建了3支特色宣讲队伍，力求把历史故事讲活、把红色资源用活、把教育形式搞活。”洛龙区委宣传部相关负责人表示，这3支队伍分别为老党员志愿者宣讲小分队、教育志愿者宣讲小分队、百姓志愿者宣讲小分队。其中，百姓宣讲人员主要从基层“名嘴”、乡贤人士、文艺爱好者中挑选，快板、三句半、豫剧都成为他们的宣讲形式。

在强化宣讲队伍建设的基础上，洛龙区还充分发挥基层阵地的辐射带动作用，将新时代文明实践中心、基层党校、党群服务中心、家风家训馆等资源进行整合，打造党员身边的“红色殿堂”和学习阵地，为基层党组织开展党史学习教育提供了坚强有力的支撑和保障。

群众的一桩桩小事，是构成国家、集体大事的“细胞”。洛龙区把为群众办实事作为党史学习教育的落脚点，把群众满意不满意、高兴不高兴、答应不答应作为群众工作的最高标准。该区通过开展“我为群众办实事”志愿服务、文明创建、“城市清洁”实事行动等，将各项惠民举措落实落地，实现党史学习教育与为民服务同频共振。

洛龙区建立完善列单、交单、办单、清单“四单制”工作机制，通过“九个一”大走访，了解基层管理中群众反映突出的问题；通过绘制“民情地图”，全面了解群众所思、所忧、所需、所盼。

截至目前，洛龙区累计走访33012户，收集调查问卷3.3万份，梳理出群众“急难愁盼”问题1105个，化解信访突出问题90个，建立企业反映问题台账40个，高效解决实际问题或困难460个，确定了“一网通办”改革、安置小区建设、老旧小区组团连片改造、农村人居环境整治等一批重点任务。

洛龙区委党史学习教育领导小组办公室相关负责人说：“下一步，我们将继续推动党史学习教育更好地走进群众、融入社会、深入人心，让基层群众成为党史学习教育的亲历者、参与者、受益者。”（记者 郭飞飞 通讯员 张娅娣 芦会丽）