洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛龙区：打通党史学习教育“最后一公里” （学习百年党史 汲取奋进力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.26 08:16

　　“在党的领导下，祖国这些年的变化有多大？看看咱们身边就有答案。”近日，63岁的老党员刘跃进在洛龙区李楼镇石罢社区文化广场结合自身经历，给广大社区群众上了一堂生动的党课。

　　党史学习教育开展以来，洛龙区层层带动、精心组织、多措并举，不断强化基层党组织在党史学习教育中的主体责任，积极探索“行走的党课”、情景党课等创新型学习方式，让每一个支部、每一名党员、每一位群众都学起来、动起来、做起来，着力打通党史学习教育“最后一公里”。

　　“我们针对不同‘口味’的人群，组建了3支特色宣讲队伍，力求把历史故事讲活、把红色资源用活、把教育形式搞活。”洛龙区委宣传部相关负责人表示，这3支队伍分别为老党员志愿者宣讲小分队、教育志愿者宣讲小分队、百姓志愿者宣讲小分队。其中，百姓宣讲人员主要从基层“名嘴”、乡贤人士、文艺爱好者中挑选，快板、三句半、豫剧都成为他们的宣讲形式。

　　在强化宣讲队伍建设的基础上，洛龙区还充分发挥基层阵地的辐射带动作用，将新时代文明实践中心、基层党校、党群服务中心、家风家训馆等资源进行整合，打造党员身边的“红色殿堂”和学习阵地，为基层党组织开展党史学习教育提供了坚强有力的支撑和保障。

　　群众的一桩桩小事，是构成国家、集体大事的“细胞”。洛龙区把为群众办实事作为党史学习教育的落脚点，把群众满意不满意、高兴不高兴、答应不答应作为群众工作的最高标准。该区通过开展“我为群众办实事”志愿服务、文明创建、“城市清洁”实事行动等，将各项惠民举措落实落地，实现党史学习教育与为民服务同频共振。

　　洛龙区建立完善列单、交单、办单、清单“四单制”工作机制，通过“九个一”大走访，了解基层管理中群众反映突出的问题；通过绘制“民情地图”，全面了解群众所思、所忧、所需、所盼。

　　截至目前，洛龙区累计走访33012户，收集调查问卷3.3万份，梳理出群众“急难愁盼”问题1105个，化解信访突出问题90个，建立企业反映问题台账40个，高效解决实际问题或困难460个，确定了“一网通办”改革、安置小区建设、老旧小区组团连片改造、农村人居环境整治等一批重点任务。

　　洛龙区委党史学习教育领导小组办公室相关负责人说：“下一步，我们将继续推动党史学习教育更好地走进群众、融入社会、深入人心，让基层群众成为党史学习教育的亲历者、参与者、受益者。”（记者 郭飞飞 通讯员 张娅娣 芦会丽）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
    赏花、访古一线牵 采摘、游园享休闲
        初夏时节，万物并秀，正宜出游。
  • ·砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
    		•  
    新闻排行
  • 事关电动车辆充电设施 最新政策来了！
  • 驾驶证如何从异地转入洛阳？交警部门...
  • 洛阳市公安局已承接到位10项省级权限
  • 洛阳政务服务“一次都不跑”实现扩容
  • 民航飞行学院洛阳分院开展转场飞行 训...
  • 第八届全国道德模范河南省推荐候选人...
  • 《龙门石窟·造像》普通邮资明信片明日...
  • 洛阳市第十七次社科优秀成果奖开始申报
  • 讲述洛阳革命文物故事！洛阳两名讲解...
  • 儿子意外走失家人寻找3年 DNA比对成功...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    爽爽夏日！游在洛阳沟...
    农民鏖战“三夏” 喜...
    竹筒粽香飘增收路 “洛...
    “汪星人”参加运动会 ...
    精彩热帖

    伊川龙凤山古镇

    母爱

    宜阳赵保风光

    望仙大峡谷
    /天热了 到孟津区耍吧
    /伊川龙凤山古镇
    /书缘
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605