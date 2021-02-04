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“出彩河南人”第四届最美大学生候选人刘铎：“双创”路上追梦人

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.26 08:17
刘铎（前）在做实验

　　昨日，记者见到刘铎时，他正在学校的实验室里整理实验数据。今年20岁的刘铎是河南科技大学机电工程学院2018级本科生。在校期间，他在创新创业领域成绩突出，日前入选“出彩河南人”第四届最美大学生候选人。

　　“走上‘双创之路’，缘于我高中时看到的一则新闻。”刘铎说，2017年，还在读高中的刘铎看到我国成功研制出动车组用轴承的消息，但为规避风险，国家最终选择了进口轴承。从那一刻起，他就坚定了报考河南科技大学全国唯一的本科轴承专业的决心。

　　2018年，刘铎从辽宁铁岭考入河南科技大学，主攻机械设计制造及其自动化(轴承方向)专业。入校后，他第一批报名加入了学校的大学生创新创业基地，通过自学熟练掌握了计算机及工程设计软件，熟练掌握他能接触到的机器设备。他不骄不躁，埋头于实验室，并频繁出现在各种创新创业比赛的现场，机器人高精智能薄壁轴承、高精轴承表面多功能纳米复合镀层技术、高精度摆线轮数字化分析与闭环制造系统等解决国家“卡脖子”工程的项目团队中都能找到他的身影。

　　对于课题，他几乎到了痴迷的地步。”同窗好友乔誉这样评价他。在2019年备战全省“双创”大赛期间，刘铎每天天不亮就离开寝室，到实验室做实验、整理数据、准备商业计划书以及路演相关材料，经常忙到凌晨一两点。

　　“刘铎不是顶尖聪明的孩子，但他有明确的人生目标、踏实刻苦的作风、矢志不渝的科研态度，这些是他最打动我的地方。”刘铎的学业导师杜辉称赞道。

　　九层之台，起于垒土。大学三年间，刘铎对创新创业的执着追求，结出了丰硕的成果。他先后获得全国移动互联创新大赛一等奖、最具市场潜力奖，中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛省级一等奖，“挑战杯”大学生创业计划竞赛特等奖2项、铜奖1项，发表论文8篇，获得了全国信息化人才专业技术证书，成了同学眼中的“拿奖专业户”。

　　眼下，刘铎正在导师的引领下，与团队携手围绕机床主轴轴承领域的重要课题展开攻关。他说，要在科研创新中不断完善提升，以自己所学回报国家。(记者 孟山 通讯员 王菲菲 张瑜珂 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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