洛阳今日多云转晴 晚上可赏“超级红月亮”

今天我市多云转晴天，偏西风4级到5级，气温18℃到33℃。

昨天白天，因为有云层遮挡，洛阳的天气不算太热，最高气温27℃，比预报的要低些。今天热感可能有所增强，到了明天，最高气温可能冲击35℃。

具体来说，根据最新的气象资料分析，短期转受低涡后部西北气流控制，预计今天我市多云转晴天，偏西风4级到5级，气温18℃到33℃；明天晴天间多云，偏西风4级左右，气温17℃到35℃。

对天文爱好者来说，今晚将有“超级福利”：2021年唯一一次月全食将在夜空上演。此次月全食又恰逢本年度最大满月，“超级月亮”将携“月全食”联袂出演，形成罕见的“超级红月亮”天文奇观。

天文学家介绍，月食分为半影月食、月偏食和月全食，其中月全食最漂亮。在月全食发生过程中，从“食既”到“生光”的这个时段，月亮在人们的视线中并不会消失，而是呈现出神秘而优雅的古铜色，即大家所说的“红月亮”。天文预报显示，这次月全食始于北京时间5月26日16时46分，全部过程历时5小时零5分。

这次“超级红月亮”，月亮看上去会又红又大，我们可以用肉眼直接欣赏。如果您是天文爱好者，可以用双筒望远镜、天文望远镜观看，效果更佳。双筒望远镜视场大，携带方便，容易操作，对于月亮来说，放大的倍率刚刚好，可以把月亮的整个画面放入视场，是观赏月全食的得力辅助观测工具。而天文望远镜可以将月亮放大几十倍，能明显地增加月亮亮度，更清晰地观赏到月亮细节。(首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)