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事关电动车辆充电设施 最新政策来了！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 21:37

　　洛报融媒记者25日从洛阳市发改委获悉，由市发改委、住建局、城管局、市场监管局、自然资源和规划局联合下发了《洛阳市电动车辆充电基础设施建设运营管理暂行办法》(以下简称《暂行办法》)。我市将从规划、建设、运营、价格、安全等多方面，进一步规范电动车辆充电基础设施的建设运营管理，满足群众充电需求。

　　到2022年，我市将新增公共充电桩9500个以上

　　充电设施专项规划是充电设施建设的依据。《暂行办法》指出，市发改委将负责统筹全市充电设施规划，编制中心城区充电设施专项规划，各县(含偃师区、孟津区)发改委负责编制本区域充电设施专项规划。

　　充电设施专项规划按照“适度超前、统筹布局、市场运作”的原则，与国民经济和社会发展规划同步，并与国土空间规划、城市基础设施规划、电力规划、交通规划有效衔接，充分考虑人口分布、群众需求、发展趋势等因素，积极探索充电设施与通信、云计算、智能电网、车联网等技术有机融合的模式。

　　市发改委相关负责人表示，根据《洛阳市中心城区充电设施建设三年实施方案》，自2020年，我市将通过三年建设期，全市新增集中式动力站7座以上、新增公共充电桩9500个以上，全部纳入全省统一的充电设施公共信息智能服务平台，基本建成适度超前、车桩相随、智能高效的充电服务体系。我市将结合城市发展实际，不断完善全市充电设施规划，加快整合现有加油(气)站、停车场站资源，科学布局集中式动力站，鼓励居民小区、商场超市、物流园区、产业园区、旅游景区等自建充电桩，打造便捷、高效的充电服务网络。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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