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洛阳政务服务“一次都不跑”实现扩容
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 19:33

　　25日，记者从洛阳高新区(自贸区)获悉，凭借该区近日推出的免费邮寄服务，今后在洛阳高新区(自贸区)综合服务大厅办理的各项纸质证照材料(含营业执照、各类证书、发票、手续证明等)，均可实现足不出户在家收件，进一步丰富了我市政务服务“一次都不跑”内涵。

　　此次洛阳高新区(自贸区)综合服务大厅推出的免费邮寄根据实际情况分为两种，办事企业、群众通过实地或者网上提交资料后，即可选择相关服务——

　　对于现场提交材料后选择“免费邮寄”的对象，对应窗口在证照办理完成后由总服务台统一整理、统一派发，实现“最多跑一次”；

　　对于办理在线申请、网上申报审批事项的对象，对应窗口在业务办理完毕后将根据地址信息代为填写免费邮寄登记表，后续将证照免费送到办事对象手中，实现“一次都不跑”。

　　洛阳高新区(自贸区)已在海关、税务、市场监管、公积金等关键领域实现多个高频度事项“一次都不跑”。此次服务升级，使得税务领域的发票申领、市场监管领域的企业设立登记等业务，也实现‘一次都不跑’，持续扩充了我市“一次都不跑”内涵。

　　根据设置，该项服务已覆盖全国，邮政速递公司将对相关资料采取“优先处理、优先投递”，目前基本可实现全市范围内1日送达，省内范围1至2日送达，省外2至3日送达。（洛报融媒记者 陈曦 通讯员 李盈）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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