洛阳市第十七次社科优秀成果奖开始申报

5月25日，市社科联发布关于开展洛阳市第十七次社会科学优秀成果评奖(简称社科奖)活动的通知，即日起，我市个人或集体2019年1月1日至2020年12月31日期间的哲学社会科学成果可进行申报。

5月25日，市社科联发布关于开展洛阳市第十七次社会科学优秀成果评奖(简称社科奖)活动的通知，即日起，我市个人或集体2019年1月1日至2020年12月31日期间的哲学社会科学成果可进行申报。

社科奖参评范围：我市个人或集体在国家正规出版社出版的哲学社会科学著作；被市社科联《河洛智库》刊发、具有较高应用价值的咨政报告；在市级以上公开发行的报刊及《洛阳月谈》刊发的理论文章、调研报告(咨政报告)；在学习强国平台和市级以上主流媒体网站理论频道刊发的理论文章；被县级以上部门采用的调研报告(咨政报告)(须持正式采用证明)；已经鉴定结项的市级以上哲学社会科学研究项目报告。在境外发表或出版的作品不得参评。

已获往届省、市社会科学优秀成果奖的成果不能参评；已获其他地厅级以上奖励的成果不能参评；论文集、新闻报道、文艺创作成果不能参评；作者个人汇编以往公开发表文章出版的著作，按论文集对待，不能参评。

作者条件：必须是我市哲学社会科学理论和实际工作者，与市外人员合作的项目一般不参评，但其中由我市作者担任主编或能明显区分出某卷某册为我市作者撰写的，可以以我市作者的名义参评。

成果类型：专著、翻译论著、教科书、工具书、普及读物、考古发掘报告、古籍整理、调研报告(咨政报告)、理论文章等。以外文形式完成的成果，申报时应附中文翻译件，篇幅较长者应附中文目录及内容提要。

成果要求：学术著作、理论文章、调研报告、咨政报告、普及读物、教科书、古籍整理、翻译论著(文)、工具书。

参评成果署名：著作类成果每项最多可署名7人，必须是主编、副主编及前言或后记中注明的主要撰稿人。期刊、报纸、调研报告、资政报告类成果每项最多可署名3人，须以成果原件上的署名为准。

本次评奖活动奖项设一、二、三等奖，获奖成果作者获得证书和奖金。

每位作者只能申报1项，集体项目、不是第一作者的，可另报1项。凡申报成果无原件以及申报表上无初评单位意见和印章，不予受理。