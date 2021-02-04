驾驶证如何从异地转入洛阳？交警部门这样答复

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，他之前在外省工作，在当地考取了驾驶证，如今工作发生调动回到洛阳，想问一下能否将驾驶证迁回来，需要准备哪些证件与具体办理流程。25日，记者就此咨询了交警部门。

近日，有市民通过洛阳网“百姓呼声”频道咨询，他之前在外省工作，在当地考取了驾驶证，如今工作发生调动回到洛阳，想问一下能否将驾驶证迁回来，需要准备哪些证件与具体办理流程。25日，记者就此咨询了交警部门。

孙先生家住瀍河区，之前在陕西渭南工作，在当地考取了驾驶证。前几年，他因工作调动回到洛阳，一直没有把驾驶证迁过来。今年9月，他的驾驶证即将到期，想询问一下能否就地将驾驶证迁回来，具体需要准备哪些证件，何时能拿到新证。

25日上午，记者就孙先生的问题向市交警支队驾管所进行了咨询，相关工作人员说，根据现有政策规定，如果驾驶证是在外地核发的，人在洛阳，可以在本地申请办理驾驶证异地转入业务，当事人可就近到所在辖区的车管所或市区各车管中队办理，具体办理流程可以咨询负责办证的相关业务部门。

记者又与孙先生所属的瀍河交巡大队车管中队取得联系，工作人员告诉记者，驾驶证异地转入业务办理手续很简单，当事人只需持身份证、驾驶证在制证办证窗口办理即可，经过审核并现场拍照后，当即就可领取到洛阳核发的新证。如果当事人的驾驶证即将到期，可以在距离有效期满前90日内办理换证业务，增加了一项体检流程，因此建议孙先生在驾驶证距离有效期满前90日内前去办理换证业务，避免多跑腿。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 田贝贝 文/图)