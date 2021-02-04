洛阳银隆全新开发出十余款纯电动车新产品

近日，洛阳银隆新能源产业园，首批下线的新能源城市配送物流车和新能源环卫车整装待发，即将交付。
近日，洛阳银隆新能源产业园，首批下线的新能源城市配送物流车和新能源环卫车整装待发，即将交付。
近日，洛阳银隆新能源产业园，首批下线的新能源城市配送物流车和新能源环卫车整装待发，即将交付。
洛阳银隆深化开展地企合作，凭借银隆新能源在客车及锂电池电机、电控领域的研发生产经验，全新开发出十余款纯电动环卫类产品，覆盖道路清扫、垃圾收运、餐厨垃圾运输、路面养护等环卫作业领域，为发力“十四五”，加快建设洛阳都市圈做出应有贡献。（洛报融媒记者 潘郁 通讯员 杜小波）
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