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记录大美洛阳！“阳光杯”最美地铁站摄影大赛今日圆满落幕
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.05.25 18:07

　　挖掘洛阳地铁站之美，感悟洛阳城市生活之美。由洛阳网主办，洛阳轨道交通集团有限责任公司指导，洛阳阳光医院支持的古韵新风·大美洛阳“阳光杯”洛阳最美地铁站摄影大赛颁奖仪式今日举行。

　　本次摄影大赛共有534名选手参赛，征集1000余张参赛作品，经过网络点赞投票，评选出一等奖1名、二等奖2名、三等奖5名、优秀奖10名，共18名网友获奖。

　　“作为一名摄影爱好者，作品被大家认可我感到特别高兴。”获奖网友赵先生激动地说，他的作品《洛阳步入地铁时代》在本次摄影大赛中荣获一等奖。赵先生表示，洛阳地铁1号线的开通标志着洛阳进入地铁时代，从此洛阳的发展登上了一个新台阶，他对此充满自豪，所以经常到各个地铁站拍照采风，观察地铁开通后的市民生活。他认为，网友们认同他的摄影作品，也是因为大家对洛阳日新月异的发展速度感到自豪。

　　“大部分获奖作品都是通过手机拍摄，从不同角度展现生活中的地铁故事，这证明我们‘阳光杯’最美地铁站摄影大赛希望普通市民都行动起来，从日常生活中探索洛阳地铁站之美的目的达到了。”洛阳阳光医院院长周新欣慰地说，“洛阳地铁站不仅在特色装修上展示出洛阳厚重的历史文化底蕴和人文情怀，地铁站内更有充满温暖的洛阳故事在时时发生。挖掘洛阳地铁之美，就是挖掘生活之美，就是挖掘洛阳人之美。今后我们还将持续举办这样的活动，期待更多市民能够参与进来，和我们一同探索大美洛阳。”

　　本次摄影大赛奖项设置一等奖1名，奖金1000元+价值148元的地铁月票卡1张；二等奖2名，各奖奖金500元+价值58元的地铁纪念票1套；三等奖5名，各奖奖金300元+价值58元的地铁纪念票1套；优秀奖10名，各奖奖金100元+价值58元的洛阳地铁纪念票1套。(见习记者 曲若凡/文 杜琨/图)
[ 责任编辑：赵彤彤]
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