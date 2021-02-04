讲述洛阳革命文物故事！洛阳两名讲解员获全国大赛二等奖

25日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解大赛”在浙江嘉兴落下帷幕，来自洛阳的两名讲解员荣获二等奖。
25日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解大赛”在浙江嘉兴落下帷幕，来自洛阳的两名讲解员荣获二等奖。
25日，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解大赛”在浙江嘉兴落下帷幕，来自洛阳的两名讲解员荣获二等奖。
“庆祝中国共产党成立100周年全国博物馆讲解大赛”自今年2月启动，大赛由国家文物局指导、中国博物馆协会等主办。经各地推荐、层层选拔和半决赛，成功晋级决赛的60名选手于5月24日齐聚浙江嘉兴南湖革命纪念馆进行最终角逐。决赛由现场讲解和现场答题两个环节组成，最终评出一等奖10名、二等奖20名、三等奖30名。
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