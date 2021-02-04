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首届“洛阳最美科技工作者”评选揭晓
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 17:41

　　25日，首届“洛阳最美科技工作者”发布仪式在洛阳国家大学科技园举行，我市10位科技工作者获此殊荣。

　　本次评选活动由市委宣传部、市委组织部、市科协、市委军民融合办、市科技局等共同发起，旨在深入挖掘、广泛宣传一批优秀科技工作者典型，在全社会营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。评选活动启动以来，吸引了全市高校、科研院所、医院、企业、新型研发机构广泛参与，经过专家评审、网络投票等程序，最终评选出10位“洛阳最美科技工作者”。

　　这10位“洛阳最美科技工作者”分别是：清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地执行主任马明星、中国船舶重工集团公司第七二五研究所集团公司首席专家王任甫、河南省洛阳正骨医院分子生物学实验室主任李记天、中色科技股份有限公司主管专业副总工程师张京诚、河南科技大学园艺与植物保护学院园艺系教授陈双臣、河南科技大学第一附属医院传染病院副院长胡新俊、中国空空导弹研究院自动驾驶仪专业首席专家段朝阳、洛阳师范学院物理与电子信息学院副院长彭枫、洛阳市通心安全设备有限公司董事长程建法、中钢洛耐科技股份有限公司总经理薄钧。

　　这10位“洛阳最美科技工作者”是我市科技工作者中的杰出代表，他们长期奋斗在科技创新领域、基层和科研一线，在科研攻关、成果转化、科学普及等方面成绩突出，取得多项科研成果，为我市科技事业发展做出了重要贡献。(洛报融媒记者 戚帅华 文/图)

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[ 责任编辑：席倩倩]
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