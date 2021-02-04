洛阳市市场监管局承接7项商务领域行政处罚省级权限

日前，省委省政府向我市下放部分省级社会经济管理权限，其中涉及商务领域的行政处罚省级权限7项。

日前，省委省政府向我市下放部分省级社会经济管理权限，其中涉及商务领域的行政处罚省级权限7项。今日洛报融媒记者获悉，根据相关要求，上述行政处罚权限由洛阳市市场监管局承接，目前已全部承接到位。

单用途预付卡领域

●对集团发卡企业和品牌发卡企业预收资金用于不动产股权、证券等投资及借贷等违法行为的处罚

●对集团发卡企业和品牌发卡企业疏于管理致使其隶属的售卡企业12个月内3次违反本办法规定受到行政处罚行为的处罚

●对集团发卡企业和品牌发卡企业未按规定建立业务处理系统并保障其运行质量或者发生重大或不可恢复的技术故障时未按规定向备案机关报告，造成重大损失的处罚拍卖行业

●对依法取得从事拍卖业务许可的企业连续6个月无正当理由未举办拍卖会或没有营业纳税证明的处罚