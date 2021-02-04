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赶快申请注册！全省体育健身优惠券等您领
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.25 16:53

　　25日，洛报融媒记者从洛阳市体育局获悉，日前，河南省体育局正式下发《河南省体育局关于试点发放河南省体育健身优惠券的通知》。《通知》明确，今年，我省将向洛阳、郑州、新乡、焦作、周口、南阳6个试点城市发放体育健身优惠券，总额为600万元，发放工作有望于6月开始。

　　含4种面额，涉及16个项目

　　据介绍，今年我省的体育健身优惠券发放工作将采取六城联动、定期发放形式，补贴项目包括足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、游泳、冰雪、滑板、射箭、击剑、瑜伽、健身房、武术、体育健身操舞、攀岩。与去年相比，新增了武术、体育健身操舞两个项目。优惠券设10元、15元、20元、25元四种面额，发放遵循“公平公开、消费引导、先领先得、强化监督”原则，由省体育局采取政府购买服务方式委托第三方服务机构，以“体育+互联网+金融”的方式，通过移动网络平台“豫动中原”APP发放。

　　每周将发放2期

　　据了解，为保证优惠券申领行为的真实性、安全性，申领优惠券的居民需下载“豫动中原”APP，并进行实名注册，录入面部识别信息，注册成功即具有优惠券申领资格。

　　据悉，优惠券发放工作有望于6月开始，每周发放2期，每人每期最多申领1张，有效期1周；每人累计领券不超过30张，累计总金额不超过500元。优惠券仅限申领者本人在体育健身优惠券定点使用场馆使用；使用优惠券时，所参与的健身项目收费标准须为优惠券面值的2倍以上，并先行支付，健身后用优惠券等额冲抵健身费用。（洛报融媒记者 孟山）
[ 责任编辑：崔利利]
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