儿子意外走失家人寻找3年 DNA比对成功原来父子近在“咫尺”【视频】

“爸爸！外公！”“对不起，是我们没有看好你……”24日上午，一场特殊的认亲仪式在市公安局偃师分局举行，一上来，17岁的偃海就和自己的亲人痛哭着抱在了一起，在此之前，他们已经分离有3年之久。

“爸爸！外公！”“对不起，是我们没有看好你……”24日上午，一场特殊的认亲仪式在市公安局偃师分局举行，一上来，17岁的偃海就和自己的亲人痛哭着抱在了一起，在此之前，他们已经分离有3年之久。

在他们的这次重逢背后，在DNA大数据比对的科技支撑。记者从市公安局了解到，这是我市今年落实“团圆计划”完成的第四例本地成功案例。

为寻找孩子，他们的足迹几乎踏遍全国

在认亲现场，说起外孙胡思晗是如何丢失的，古稀老人胡须森泪流满面。他告诉记者，外孙有智力残疾，2018年8月7日，他从位于洛龙区张沟社区的家中跑出去玩耍便一去不归，家人为找寻他，这3年来，足迹几乎踏遍了全国各地，“听到哪里有疑似孩子的消息，我们就去那儿找找看，老盼着哪天能发生奇迹”。

孩子的丢失，对一个家庭来说都是难以承受之重。孩子丢失后，作为父亲的韩社景自责万分，因为在他看来，是自己在孩子走失当日的疏忽造成了后来的局面。这些年，他做过许多次噩梦，在他的梦中，孩子不是渴了、饿了，就是痛了、哭了，醒来后，只觉得“心暗戳戳地疼”，他在心里暗暗下定决心，哪怕用尽自己后半辈子的时间，也要一直找下去。

就这样，平日里一家人节衣缩食、打工攒钱，一听到有“风吹草动”就卷上铺盖出门寻亲，时间就这样过了3年。

让胡家人没有想到的是，他们苦苦寻找的外孙其实一直就在距离他们不远的洛阳东都医院，以“偃海”的身份生活着。