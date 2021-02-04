2021全国公益广告大赛启动 洛阳设计者可报名参加

25日，记者从市文明办(创建办)获悉，2021全国公益广告大赛启动，面向我市征集公益广告作品。

25日，记者从市文明办(创建办)获悉，2021全国公益广告大赛启动，面向我市征集公益广告作品。

此次比赛围绕“庆祝中国共产党成立100周年”“抗击疫情”“社会文明”“绿色冬奥” “美好生活”等五大主题。大赛分平面作品、视频作品两大类，分为社会组、大学生组、青少年组三个组别，面向10岁至16岁在校学生、高等院校在校全日制大学生、热心公益传播的组织和个人、广告(代理)公司、广告制作公司、广告主等进行广泛征集。报名投稿时间为5月19日至7月20日，作品颁奖及展播时间为8月。

具体征稿内容：“中国共产党成立100周年”主题，包括弘扬民族精神、加强爱国主义教育、学习榜样力量、致敬时代楷模等；“抗击疫情”主题，包括新冠肺炎疫情期间社会各界齐心抗疫、最美“逆行者”等；“社会文明”主题，包括培育和践行社会主义核心价值观，弘扬中华优秀传统文化，加强公民道德建设、社会诚信建设、勤俭节约教育、网络文明建设，塑造文明社会风尚，倡导文明健康绿色环保生活方式，弘扬优良家风、环境保护等；“绿色冬奥”主题，包括奥林匹克精神，冬奥相关的绿色低碳、可持续发展，以及绿色冬奥文化、冰雪运动普及、健康生活方式等；“美好生活”主题，包括歌颂祖国大好河山、新时代幸福观、民美好生活，乡村振兴、共同富裕等。

作品征集要求：公益广告作品设计制作要遵守法律法规，不得抄袭、模仿，保证对作品拥有完全知识产权；要体现国家和社会公共利益，语言文字使用规范，艺术表现形式得当，文化品位良好；与城市环境相融合与历史文化相结合；便于在城市公共场所和交通工具刊播；要有坚定理想信念、普及主流价值、传播文明理念、引领时代新风的作用。参赛者可通过大赛官网，了解活动流程、奖项设置、征稿主题、作品类别及规格等要求。（洛报融媒记者 贾臻 通讯员 陈志强）