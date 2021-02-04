洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳首座电动汽车换电站建成投用 换电仅需一首歌的时间
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.25 08:51
超快速充电机

　　近日，在洛阳博物馆西侧的地面停车场内，我市首座电动汽车换电站、河南首座蔚来第二代换电站——洛阳博物馆站建成投用，“洛阳造”电动汽车超充站同时交付使用。

　　现场，一辆蔚来电动汽车驶入换电站门前指定位置，通过相关操作后，汽车在自动操作的模式下倒车进入换电站。

　　汽车停稳后，车底打开一扇门，“换电机器人”开始按程序工作。“取下待换电池、更换满电电池……”工作人员在一旁解说，只见汽车稍微抬了抬车身，三四分钟后，换电便完成了。

　　“真快啊，车内的一首歌刚播放完就完成换电了。”车主王先生说。

　　蔚来汽车有关负责人介绍，蔚来第二代换电站是由软件定义的端云结合的智能换电系统，车主无须下车，在车内即可一键启动自助换电。第二代换电站每天可提供最多312次换电服务，有效提升换电效率。

　　这是我市首座电动汽车换电站，也是河南区域首座蔚来第二代换电站、全国第218座蔚来换电站。

　　在换电站旁边，有几个标识为“超级快充”的电动汽车充电机引人关注，这是崇弘新能源超充站——文博广场站，也是河南省电动汽车“超级快充”充电工程技术研究中心的成果展示区之一。

　　超快速充电机由洛阳硕力信新能源科技有限公司与洛阳崇弘新能源科技有限公司共同研发。该超充站配置了1台480KW超快速充电机，2台双枪超充终端，可同时对4台电动汽车超快速充电。一般情况下，差不多1个小时就能为一台电动汽车充满电，价位最低时段(零时至8时)每度电仅需0.6元，价位最高时段(8时至12时、18时至22时)每度电1.25元。

　　洛阳崇弘新能源科技有限公司有关负责人介绍，该超充站利用自有创新技术实现智能功率分配，在满足日常充电需求的同时，针对个别超充车型可满足车辆短时内快速充电需求。

　　我市首座电动汽车换电站的建成投用及“洛阳造”电动汽车超充站的交付使用，意味着我市充换电网络布局节奏进一步加快。

　　市发改委相关部门负责人介绍，我市将通过开放驱动充电设施建设运营市场、精准分类提升行业基础、完善管理体系并提升管理能力等措施助推充电设施整体高质量发展。（记者 冯莹雅 通讯员 郭帅博 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研郑州大学洛阳校区建设工作
  • 洛阳首座电动汽车换电站建成投用 换电...
  • 洛阳坚持系统观念，把新时代大保护大...
  • 涧西区应急救援物资器材库建成投用
  • 洛阳持续推进小游园和“乐道”建设 城...
  • 21所港澳高校在我省招生
  • 男子用网红戒指开酒瓶被“咬” 消防队...
  • 新安县铁门镇刘杨村创新举措解决留守...
  • 5月29日0时至6月4日24时，考生可网上...
  • 宜阳县南洼村：以人居环境整治为突破...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    爽爽夏日！游在洛阳沟...
    农民鏖战“三夏” 喜...
    竹筒粽香飘增收路 “洛...
    “汪星人”参加运动会 ...
    精彩热帖

    伊川龙凤山古镇

    母爱

    宜阳赵保风光

    望仙大峡谷
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605