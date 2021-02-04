洛阳首座电动汽车换电站建成投用 换电仅需一首歌的时间

近日，在洛阳博物馆西侧的地面停车场内，我市首座电动汽车换电站、河南首座蔚来第二代换电站——洛阳博物馆站建成投用，“洛阳造”电动汽车超充站同时交付使用。

超快速充电机

近日，在洛阳博物馆西侧的地面停车场内，我市首座电动汽车换电站、河南首座蔚来第二代换电站——洛阳博物馆站建成投用，“洛阳造”电动汽车超充站同时交付使用。

现场，一辆蔚来电动汽车驶入换电站门前指定位置，通过相关操作后，汽车在自动操作的模式下倒车进入换电站。

汽车停稳后，车底打开一扇门，“换电机器人”开始按程序工作。“取下待换电池、更换满电电池……”工作人员在一旁解说，只见汽车稍微抬了抬车身，三四分钟后，换电便完成了。

“真快啊，车内的一首歌刚播放完就完成换电了。”车主王先生说。

蔚来汽车有关负责人介绍，蔚来第二代换电站是由软件定义的端云结合的智能换电系统，车主无须下车，在车内即可一键启动自助换电。第二代换电站每天可提供最多312次换电服务，有效提升换电效率。

这是我市首座电动汽车换电站，也是河南区域首座蔚来第二代换电站、全国第218座蔚来换电站。

在换电站旁边，有几个标识为“超级快充”的电动汽车充电机引人关注，这是崇弘新能源超充站——文博广场站，也是河南省电动汽车“超级快充”充电工程技术研究中心的成果展示区之一。

超快速充电机由洛阳硕力信新能源科技有限公司与洛阳崇弘新能源科技有限公司共同研发。该超充站配置了1台480KW超快速充电机，2台双枪超充终端，可同时对4台电动汽车超快速充电。一般情况下，差不多1个小时就能为一台电动汽车充满电，价位最低时段(零时至8时)每度电仅需0.6元，价位最高时段(8时至12时、18时至22时)每度电1.25元。

洛阳崇弘新能源科技有限公司有关负责人介绍，该超充站利用自有创新技术实现智能功率分配，在满足日常充电需求的同时，针对个别超充车型可满足车辆短时内快速充电需求。

我市首座电动汽车换电站的建成投用及“洛阳造”电动汽车超充站的交付使用，意味着我市充换电网络布局节奏进一步加快。

市发改委相关部门负责人介绍，我市将通过开放驱动充电设施建设运营市场、精准分类提升行业基础、完善管理体系并提升管理能力等措施助推充电设施整体高质量发展。（记者 冯莹雅 通讯员 郭帅博 文/图）