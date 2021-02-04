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创新学习方法 务求学习实效 推动党史学习教育走深走心走实
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:26

　　昨日，市委常委、秘书长王军到党史学习教育联系学校河科大附中、基层党建联系点英才社区调研指导党史学习教育、基层党建工作。

　　在河科大附中，王军走进校史馆、社会主义核心价值观广场、党史长廊等，详细了解学校发展历史、办学成果、党史学习教育开展情况。他强调，要高度重视青少年党史学习教育，把党史学习教育有效融入思政课，从小从早抓起，切实做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，教育引导青少年积极向党组织靠拢，坚定永远跟党走的信念和决心；要不断加强教师队伍建设，坚守立德树人初心，担当教书育人使命，提高思政水平和教学能力，充分调动学生的学习积极性、主动性，切实从党史学习教育中汲取思想养分和奋进力量，树立终身学习理念，树立远大志向，自觉把个人理想追求融入党和人民事业中。

　　在英才社区，王军察看社区利用“智慧平台”开展党史学习教育情况，并组织召开座谈会。他指出，要充分发挥好社区党组织战斗堡垒作用，通过现代化技术手段，采取线上线下相结合、沉浸式教学等形式，推动党史学习教育走深走心走实；要把党史学习教育过程作为进一步凝聚党心民心的过程，做到学深悟透、融会贯通，积极引导广大党员群众听党话、感党恩、跟党走。(记者 何奕儒)
[ 责任编辑：崔利利]
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