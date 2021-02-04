充分发挥纪检监察机关作用 围绕中心开展严格监督检查

日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及全省、全市领导干部会议精神，部署市纪委监委学习宣传贯彻工作。

日前，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会(扩大)会议，传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及全省、全市领导干部会议精神，部署市纪委监委学习宣传贯彻工作。

李保国强调，全市纪检监察机关要把学习宣传贯彻习近平总书记重要讲话和指示精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深切感悟“国之大者”赋予的重大责任，充分发挥职能作用，围绕治水兴水、中医药传承创新发展、发展地方特色产业、保障国家粮食安全等强化监督检查，确保取得扎实成效。要坚持服从服务中心工作，把监督推动优化营商环境、建设场域载体作为关键之举，制定实施全市重大项目负责人廉政谈话制度等，推动重大项目落地落实。要强化生态保护监督执纪问责，用好问责利器，强化责任追究，真正把生态保护监督执纪问责工作做实做细、做出成效。要着力解决人民群众急难愁盼问题，持续开展“我为群众办实事”实践活动，整治群众身边腐败和不正之风，推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。(记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)