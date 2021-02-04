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王琰君主持召开全市经济运行分析会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:22

　　昨日，市委常委、常务副市长王琰君主持召开全市经济运行分析会，通报当前经济运行情况，分析研判主要指标，有针对性地加强运行调度。

　　王琰君指出，今年前4个月全市经济运行延续向好态势，但也要清醒认识到，全市经济运行还存在一些短板弱项。各级各有关部门要坚定信心、保持清醒，进一步提升认识、明确思路，主动作为、对症下药，争取尽快迎头赶上，不断增强推动经济发展的科学性与实效性。

　　王琰君强调，各地各部门要紧盯主要指标，抓好精准调控，持续推动经济平稳健康发展。要着力稳定经济运行，把固定资产投资、金融、进出口、建筑业、消费等主要指标放在心上、抓在手上，推动短板指标加快补齐、优势指标持续发力，保持经济运行在合理区间；着力保持工业稳增长，树牢大抓项目理念，抓好“6+3+x”新型专业园区建设，深化“四企”活动，加强地企合作，完善要素保障；着力扩大需求促消费，组织开展好“约惠古都、畅游河洛”系列促消费活动，推动形成新的消费高潮；持续推进对外开放，深挖进出口增量，加快开放平台建设，加快构建场域载体“强磁场”。要强化主动性，增强有效性，扎实做好对上衔接争取、对下统筹协调各项工作，加大对重大项目、重点工作、重要指标的跟踪推进力度，确保主要经济指标保持在合理区间，实现上半年时间任务双过半目标。(记者 李东慧)
[ 责任编辑：崔利利]
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