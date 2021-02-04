如何推动社工行业高质量发展？专家建言献策

近日，我市首家街道社工站——瀍河区五股路街道社会工作服务站挂牌成立。近年，社工这个具有较强专业技术要求的行业正逐步走进人们的生活。我市社工行业发展现状如何？如何推动社工行业高质量发展？对此，专家纷纷建言献策。

社工活动进校园

近日，我市首家街道社工站——瀍河区五股路街道社会工作服务站挂牌成立。近年，社工这个具有较强专业技术要求的行业正逐步走进人们的生活。我市社工行业发展现状如何？如何推动社工行业高质量发展？对此，专家纷纷建言献策。

现状 社工正逐渐影响市民生活

“社工站活动丰富多样，吸引着大家走出家门乐享晚年，专业、贴心的服务让我们有了不一样的体验。”该街道某社区居民褚女士说。

“社工站的挂牌，加强了社区居民对社工行业的认知，这对我市社工行业的发展有积极意义。”五股路街道社会工作服务站服务提供方洛阳市欣和社会工作服务中心负责人牛国梁说，社工站主要服务对象是社区居民、困境儿童、老年人、困难家庭。在服务过程中，社工人员通过与街道、社区、学校、家庭及养老机构、教育机构等进行合作，链接资源为服务对象提供专业性、创新性的服务。

其实，在我市还有一些社工机构，通过社工项目逐渐影响着市民的生活。

郭晓利，是我市社工协会的会长。2015年，她携社工服务项目、资金及社工服务资源从广东回到家乡洛阳，成立洛阳市阳光社会工作服务中心，并引入了洛阳首个由基金会支持的社工项目“笨爸爸工房”。自该项目落户洛阳以来，已有6万多个家庭参与其中。

“参加‘笨爸爸工房’后我和孩子都有了变化，亲子关系也大有改善。”这是市民张奇近几个月来最大的感受，他开始腾出时间陪伴儿子小米(化名)，性格腼腆的小米在一次次活动中收获自信和友情。