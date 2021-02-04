洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

如何推动社工行业高质量发展？专家建言献策
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:31
社工活动进校园

　　近日，我市首家街道社工站——瀍河区五股路街道社会工作服务站挂牌成立。近年，社工这个具有较强专业技术要求的行业正逐步走进人们的生活。我市社工行业发展现状如何？如何推动社工行业高质量发展？对此，专家纷纷建言献策。

　　现状 社工正逐渐影响市民生活

　　“社工站活动丰富多样，吸引着大家走出家门乐享晚年，专业、贴心的服务让我们有了不一样的体验。”该街道某社区居民褚女士说。

　　“社工站的挂牌，加强了社区居民对社工行业的认知，这对我市社工行业的发展有积极意义。”五股路街道社会工作服务站服务提供方洛阳市欣和社会工作服务中心负责人牛国梁说，社工站主要服务对象是社区居民、困境儿童、老年人、困难家庭。在服务过程中，社工人员通过与街道、社区、学校、家庭及养老机构、教育机构等进行合作，链接资源为服务对象提供专业性、创新性的服务。

　　其实，在我市还有一些社工机构，通过社工项目逐渐影响着市民的生活。

　　郭晓利，是我市社工协会的会长。2015年，她携社工服务项目、资金及社工服务资源从广东回到家乡洛阳，成立洛阳市阳光社会工作服务中心，并引入了洛阳首个由基金会支持的社工项目“笨爸爸工房”。自该项目落户洛阳以来，已有6万多个家庭参与其中。

　　“参加‘笨爸爸工房’后我和孩子都有了变化，亲子关系也大有改善。”这是市民张奇近几个月来最大的感受，他开始腾出时间陪伴儿子小米(化名)，性格腼腆的小米在一次次活动中收获自信和友情。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研郑州大学洛阳校区建设工作
  • 洛阳首座电动汽车换电站建成投用 换电...
  • 洛阳坚持系统观念，把新时代大保护大...
  • 涧西区应急救援物资器材库建成投用
  • 洛阳持续推进小游园和“乐道”建设 城...
  • 21所港澳高校在我省招生
  • 男子用网红戒指开酒瓶被“咬” 消防队...
  • 新安县铁门镇刘杨村创新举措解决留守...
  • 5月29日0时至6月4日24时，考生可网上...
  • 宜阳县南洼村：以人居环境整治为突破...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    爽爽夏日！游在洛阳沟...
    农民鏖战“三夏” 喜...
    竹筒粽香飘增收路 “洛...
    “汪星人”参加运动会 ...
    精彩热帖

    伊川龙凤山古镇

    母爱

    宜阳赵保风光

    望仙大峡谷
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605