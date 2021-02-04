21所港澳高校在我省招生

昨日，从市招生考试中心了解到，今年香港、澳门特区高校继续在包括我省在内的31个省、自治区、直辖市招生，其中香港高校15所，澳门高校6所。

昨日，从市招生考试中心了解到，今年香港、澳门特区高校继续在包括我省在内的31个省、自治区、直辖市招生，其中香港高校15所，澳门高校6所。

15所香港高校，两种模式招生

今年，共有15所香港高校在我省招生，招生模式有两种。

第一种：

13所高校，单独招生。

香港大学、香港理工大学、香港科技大学、香港浸会大学、岭南大学、香港教育大学、香港公开大学、香港演艺学院、香港树仁大学、珠海学院、香港恒生大学、东华学院、香港高等教育科技学院单独招生，考生报名和咨询事宜由招生院校负责。

考生可按香港院校要求报名，并参加其对考生单独组织的笔试、面试，由院校根据考生高考成绩和笔试、面试成绩录取。7月7日前，香港13所单招院校将录取确认名单报省招办，凡被录取并经本人向录取院校确认就读的考生，不再参加内地高校统一录取，省招办不再向其他高校投放已被录取的考生档案。

第二种：

两所高校，参加提前批次录取。

香港中文大学、香港城市大学按内地普通高校招生有关要求，实行远程网上录取，参加提前批次录取。省招办统一公布招生计划、统一提供考生网上填报志愿系统。

6所澳门高校，报名时间看这里

今年，澳门6所院校在我省招生，分别为：澳门大学、澳门科技大学、澳门理工学院、澳门旅游学院、澳门镜湖护理学院、澳门城市大学。

考生可在规定时间内登录澳门招生院校网站，按相关要求报名，报名时间一般为6月30日前，报考澳门大学的于6月25日前报名。澳门6所招生院校，依据考生高考成绩及本校相关要求录取新生。

需要提醒的是，港澳高校艺术类专业在我省招生，除了须执行教育部相应政策，还应执行我省“2021年普通高校艺术类专业考试工作的通知”，即艺术类考生必须参加河南省艺术类专业统一考试，达到规定分数线的考生方可按艺术类考生填报志愿。