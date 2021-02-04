周春艳带领省政协调研组来洛 就推进需求侧管理工作进行调研

昨日，省政协副主席周春艳带领省政协调研组来洛，就推进需求侧管理工作进行调研。 昨日，省政协副主席周春艳带领省政协调研组来洛，就推进需求侧管理工作进行调研。 调研组先后前往新安县郑州德邦物流有限公司洛阳洛新产业园分公司、电商服务中心、电商仓储共配中心，涧西区大张物流园、广州市场步行街、长申国际商贸城等处实地察看，与当地有关负责同志和企业负责人深入交流，并就积极做好需求侧管理工作提出建议。 调研组指出，要深入学习领会习近平总书记关于全面深化改革的重要论述，深刻认识需求侧管理工作的重要意义，以扩大内需为战略基点，畅通生产、分配、流通、消费各个环节的堵点，推动消费升级，激发需求潜力。要坚持问题导向，到群众中发现问题，到实践中寻找问题，到各部门的政策中研究问题，为扎实推进需求侧管理提供依据和参考。要充分借鉴外地先进经验，从政策、理念、措施、方法等方面强化调查研究，打通堵点，补齐短板，找准路径，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，推动经济社会高质量发展。 省政协副秘书长、办公厅主任王克俊，市领导杨炳旭、曾丹梅一同调研。(记者 李三旺 通讯员 成洋)