垃圾车侧翻司机被困 危急时刻消防队员钻进驾驶室救援

23日8时19分，市消防救援支队孟津大队接到群众报警，在孟津区城关镇瀍阳村，一辆垃圾车发生侧翻，有人员被困。

救援现场

23日8时19分，市消防救援支队孟津大队接到群众报警，在孟津区城关镇瀍阳村，一辆垃圾车发生侧翻，有人员被困。

消防队员到达现场后看到，一辆满载垃圾的垃圾车侧翻在正在施工的路面上，车头严重变形，前风挡玻璃破碎，司机被卡在副驾驶座位与方向盘之间无法动弹。

根据现场情况，消防队员立即制订了营救方案。他们对道路进行现场警戒，维持交通秩序，在确保车辆稳固、无二次侧翻隐患的前提下，利用破拆工具对垃圾车副驾驶室进行破拆。

“稍微忍一下，坚持一下。”“感觉怎么样？卡住的地方松了一点儿没有？”在救援过程中，消防队员从破碎的前风挡玻璃处钻入驾驶室，一边安抚被困人员，一边利用液压扩张器对驾驶室进行扩张。

半个小时后，司机被成功救出，并被送往医院接受进一步检查治疗。目前，事故发生原因有待相关部门进一步调查。(记者 郭秩铭 通讯员 袁蛟蛟 文/图)