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【河洛党史故事】英雄母亲李志清
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.25 08:12

　　在新安县正村镇古村村的一个展览馆里，一块展板上记录着一位英雄母亲的抗日故事。

　　故事的主人公叫李志清，1904年出生，1991年去世，是新安县北冶镇三王庄村人。三王庄村是我党在新安县早期活动的重要据点之一，早在1927年4月就有地下党活动。

　　抗日战争爆发后，新安民众义愤填膺，有识之士奔走呼号，抗日组织纷纷成立。李志清积极参加革命，为新安革命武装队伍做饭、缝衣和引路。1944年，李志清眼含热泪送儿子高明参军，从此高明走上抗日救国的道路。

　　当年10月，太岳军区部队在新安县东陈庄村突遭来自孟津横水的日伪军袭击。由于敌众我寡，激战一个多小时后，我军有12人壮烈牺牲，伤数十人，其中4位重伤员由李志清等7人就地救护。

　　“战士出生入死，救国救民，我们一定用心救治他们！”李志清是这样说的，也是这样做的。为掩人耳目，她常在夜深人静时磨面、做饭，在天亮之前，让人把饭送到伤员隐蔽的崖洞里。

　　日本投降后，国民党搜剿八路军，敌人用手枪逼着她说出儿子的下落。她冷冷地回答：“我儿子打日本鬼子去了，我怎么知道他在哪里？！”当敌人要用绳子捆绑她时，她说：“不用捆绑，我跟你们走！”敌人把她吊到屋梁上毒打审问，要她交出儿子和枪支，她始终回答：“我儿子打日本鬼子去了，有什么罪？要杀要剐随你们的便！”

　　1950年，中央抗日根据地慰问团到洛阳，授予李志清“抗日根据地功模”称号，颁发纪念章一枚，奖励大黄牛一头。

　　在母亲的影响下，高明参军后积极投身革命，曾参加四平保卫战、辽沈战役等。1957年，他荣获中华人民共和国三级解放勋章。（记者 孙小蕊 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：席倩倩]
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