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宜阳县南洼村：以人居环境整治为突破口 推进乡村振兴（同心奔小康）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:27
美丽南洼

　　“走在乡间的小路上……牧童的歌声在荡漾，喔喔喔喔他们唱，还有一支短笛隐约在吹响……”

　　初夏时节，晴空丽日。黑亮的柏油路蜿蜒起伏在宜阳县香鹿山上。行至盐镇乡南洼村，掩映在绿树红花之间的豫西民居白墙黛瓦、整齐划一，还有满眼葱郁的田园风光，让人不由自主地哼唱起《乡间的小路》。

　　在南洼，老乡的房子盖得很齐整，户户门前都有一个大花坛，种着果树花木、时令蔬菜。随手敲开一户，女主人杨玲应声而出。小院里整洁亮堂，摆满了花草，水冲厕所也是标配。

　　“咱村真是变了个样儿，大家看在眼里，乐在心里，都格外珍惜。这就好比穿一件新衣裳，便不想它有一丁点儿的褶子。”杨玲笑着说，“过去在外打工，城里住惯了，回来几天就想走。现在回来，舒坦日子只嫌过得快。”

　　南洼村的“昨天”并不像“今天”这样人见人爱。原来，这个不足200户的村子，藏匿于香鹿山的沟峁之间。房前是旱厕，背地是垃圾，这里一个猪圈，那里一个柴火垛，走路一不留神，可能就踩上一脚粪。“咱村是小村，工作上不去。看住了、不出事，就算是‘有功’。”南洼村党支部书记刘保国坦言。

　　“现在，咱南洼可是样样走在前面。”刘保国话锋一转。美丽乡村，该怎么建？悠悠乡愁，该如何安放？这两年，村里下定“弱鸟先飞”的决心，主动出击，因地制宜走出了自己的路子，一步一步把“洼地”变成了“高地”。

　　开局第一步，是以规划定调子。南洼村用好“规划师下乡”政策，第一次全面编制了系统实用的村庄规划，并简化为“一图一表一说明”(村庄规划图、行动计划项目表和建设要点说明书)挂在墙上，拆什么、留什么、建什么、怎么建，每一寸土地都规划得清清楚楚。“农村规划不求高大上，但求小而美。村干部一看，知道咋干。老乡一看，知道咋变。”刘保国挥手一指，眼前这灰瓦、白墙、坡屋顶的建筑风貌，就是乡亲们集思广益选择确定的。

　　定了就要干，要干就干好。经过广泛发动，环境整治全面掀起高潮。南洼村并没有搞“一步到位”式的大拆大建，凡事都因地制宜，尊重实际。

　　以改厕为例，原来老乡家里有沼气池，简单一改，就成了小型三格化粪池。为了解决水冲之后粪污清理频繁的问题，村里又采取了“小三格+管网+大三格+人工湿地”的无动力处理模式，不仅成本低，而且效果好。再比如农村电网改造，“三线入地”投资大、不现实，村里就把原来的“蜘蛛网”整齐归置在房屋后墙上，节约又美观。

　　如今，美起来的南洼村，成为吸引人才回流、返乡创业的一方宝地。这些年，全村土地集中流转，采取“合作社+基地+农户”的模式，发展血参、菊花、林果等特色产业，效益可观，村集体经济收入也一举突破10万元。

　　“抓人居环境整治，牵一发而动全身，落一子而满盘活。”刘保国感慨，“‘守摊子’不如‘闯路子’。现在，咱南洼环境好、产业旺、民风淳，样样是先进、处处是风景、家家日子美！”（记者 白云飞 通讯员 张珂 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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