洛阳坚持系统观念，把新时代大保护大治理大提升治水兴水行动与城市提质、国土绿化、湿地建设等有机结合（书写好治水兴水洛阳答卷）

水清岸绿惠民生，一河清水润洛城。习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要加强生态环境保护，加大生态保护力度。

水清岸绿惠民生，一河清水润洛城。习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上强调，要加强生态环境保护，加大生态保护力度。近年，我市坚持系统观念，把新时代大保护大治理大提升治水兴水行动与城市提质、国土绿化、湿地建设等有机结合，以河湖为载体，统筹布局游园、书房、“乐道”，呈现出一幅生态宜居的动人图景。洛阳成功创建全国水生态文明城市，伊洛河入选全国首批示范河湖建设名单。

生态惠民增进绿色福祉

伊水游园唐韵段，是全市“四河五渠”综合治理的重点区域，也是伊河生态廊道的重要组成部分，集生态休闲、体育健身、观光娱乐等功能于一体。上个周末，天气晴朗，游园内河水清澈、树影婆娑，不少市民带着孩子在这里玩耍，其乐融融。

“这里有河有景，带着孩子一起来亲近大自然，心情十分舒畅。”市民刘霞说，这里几乎成了一家人周末的“打卡地”首选。

不仅如此，在洛阳，洛浦公园、伊水游园、兴洛湖公园绿树成荫，山水林城和谐共融，城市游园、城市书房、城市“乐道”依水而建，一幅生态宜居的动人图景已经显现。

初夏的伊河湿地李楼段，苗木成排、波光粼粼，“乐道”上，不时有村民聊着天悠闲走过。水的灵动与青青草木融为一体，呈现出一幅生态和谐的湿地画卷。

“家门口的环境就像画儿一样，美得不得了。”一名村民说，以前村边的环境很糟糕，尤其到了夏天，臭气熏天。随着伊河湿地李楼段生态治理项目的建设，“散乱污”企业得到清理，荒芜的滩涂变成林水相间的生态湿地。

我市以深化拓展“四河五渠”综合治理为抓手，推动全市域治水兴水。“十三五”期间，我市累计治理河道280余公里，绿化河岸500多公里，完成26条黑臭水体整治，尤其在城市区形成了以洛浦公园和伊河湿地为代表的生态水系，基本实现“水清、岸绿、路畅、惠民”的总体目标。