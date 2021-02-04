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栾川县开展“栾川党史青年说”活动（学习百年党史 汲取奋进力量）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:23

　　“我和我的祖国，一刻也不能分割……”近日，从栾川县第一高级中学的音乐党课上传来阵阵歌声。从《国际歌》到《我和我的祖国》，“栾川党史青年说”宣讲团成员以史串歌、以歌叙史，让学生在歌声中感悟党的光辉历史。

　　自党史学习教育开展以来，为进一步推动广大青少年从党的百年奋斗史中汲取智慧和力量，栾川县创新形式、用好资源，在全县范围开展“栾川党史青年说”活动，以音乐党课、视频党课、现场演绎等方式，让党史学习教育入脑入心。

　　“我们从栾川县各领域选出10名优秀青年组成宣讲团，深入基层、机关、校园、企业等，讲述发生在栾川不同时期的10个党史故事，引导全县青年了解党史。”共青团栾川县委相关负责人说，宣讲团成员都是大家熟悉的“身边人”，“身边人”讲党史，更能引起大家的共鸣，让党史学习教育更深入人心。

　　宣讲团成员有奋斗在基层的党员干部，有援鄂医护人员，有返乡创业青年，也有高层次人才、青年团员代表等，他们每人讲述一个发生在栾川县的红色故事。

　　“‘栾川党史青年说’面对的是不同群体，为了讲活红色故事，我们要用‘小切口’讲好‘大故事’。”宣讲团成员王雅琪说，她以陈谢大军攻打抱犊寨时给村民开具的一张借粮条为引子，讲述了解放军与老百姓鱼水情深的故事。

　　为让更多人通过“栾川党史青年说”学习党史，汲取奋进力量，栾川县把10个党史故事录制成视频，通过媒体发布；还将红色故事制作成海报，悬挂在路边，让大家在上下班路上、逛街时也能学习党史。

　　“目前，该活动已走进栾川县第一高级中学、县实验中学、县城关中学等学校，宣讲团成员‘各显神通’，丰富课堂形式，把党史学习教育变‘活’变‘亮’。”共青团栾川县委相关负责人表示，本次活动是栾川县党史学习教育宣讲的重要组成部分，团县委将以本次宣讲活动为契机，开展“我为青年做件事”主题实践活动，组织团干部帮助青年解决“急难愁盼”问题，并常态化开展主题团日、队日活动，教育引导广大青少年深入了解党的百年奋斗史，坚定理想信念，树立担当意识，传承红色基因。(记者 何奕儒 通讯员 李秀一)
[ 责任编辑：马佳佳]
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