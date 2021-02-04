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洛阳持续推进小游园和“乐道”建设 城市品位不断提升
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.25 08:11

　　想遛娃，街角就是游园；想健走，出门就有“乐道”。

　　“十三五”以来，我市把小游园和“乐道”建设作为重点民生实事持续推进，一个个四季有绿的游园星罗棋布，一条条“乐道”纵横交错，城市品位不断提升，群众生态获得感不断增强，绿色宜居成为洛阳惠民新名片。

　　“15分钟生态休闲圈”初步形成

　　昨日清晨，毗邻洛龙区望春门街的西溪游园里，流水潺潺，绿意盎然，不少市民趁着清晨凉快来这里锻炼身体。“这里没改造的时候，我们要想锻炼身体，得到王城大道西边的体育公园。”永丰园小区居民李永明说。

　　西溪游园原名西干渠游园，全长3.58公里，2018年全段建成投用，胜利渠、古洛渠穿园而过，园内小桥流水环绕、绿植丰茂，亲水步道、健身广场、公共厕所、休闲座椅一应俱全。从只可远观到漫步其间，“蝶变”后的西溪游园已成为周边居民休闲的不二之选。

　　出门见绿，走几步就有游园……“十三五”以来，我市持续把小游园建设列入每年的重点民生实事，按照居民出行“300米见绿、500米见园”的标准，因地制宜建设小游园和街头公园绿地。根据统计，截至2020年，我市建成区绿地面积已达9065.54公顷，绿地率38.51%，绿化覆盖率44.34%，人均公园绿地面积15.42平方米；中心城区累计建成游园278个，新增绿地面积592公顷，“15分钟生态休闲圈”初步形成，群众生态获得感不断增强。

　　“乐道”串联古都之美

　　华灯初上的兴洛湖公园，红绿相间的空中“乐道”宛如彩练当空。这条全长3.9公里的“乐道”打破道路分割限制，把兴洛湖公园5个园区衔接起来，形成一幅“人在天上走，绿在脚下留”的动感画面。

　　在洛浦公园，两条“乐道”沿洛河两岸铺开，蜿蜒如灵蛇，晨跑的市民步伐矫健，点缀其间。“自从有了‘乐道’，只要天气允许，我几乎每天早上都会来洛浦公园跑步，身体越跑越健康，心情越跑越舒畅。”市民张菁菁说。

　　“乐道”建设一头连着生态环境，一头连着民生福祉。规划建设洛阳“乐道”，是提升洛阳城市品位、实现城市建设由“大写意”向“工笔画”转变、满足全市人民美好生活需要的重要要求，对我市加快建设国际文化旅游名城具有重要意义。

　　近年，我市连续将“乐道”建设纳入重点民生实事强力推进。按照部署，“乐道”建设坚持生态、人文、运动、休闲相融合理念，立足以人为本、生态优先，统筹安全、通畅、便民等功能，着力串联洛阳好山好水好风光、老街老巷老建筑、游园小区大公园等山水、文化资源。

　　截至今年3月，我市建成投用的“乐道”已突破1000公里。兴洛湖公园“乐道”、洛浦“乐道”、伊水“乐道”……在古今辉映的景致中，一条条“乐道”宛如“绿色动脉”，正成为“绿色出行便民道、乡愁记忆人文道、城市体验风景道、科技引领智慧道、山水游憩休闲道”。

　　擘画绿色宜居城市蓝图

　　一座城市，只有真正有品位，才能让居者心怡、来者心悦。

　　漫步洛城，一个个游园星罗棋布，有的小巧玲珑，有的大气磅礴；一条条“乐道”纵横交错，连接着城市与田园，融合着传统与现代，承载着群众对诗意生活的美好向往。

　　到2025年，中心城区游园数量达到370个，建成区绿地率达到39%，绿化覆盖率达到45%，人均公园绿地面积达到16平方米；把滨水“乐道”、街区“乐道”、文化“乐道”、郊野“乐道”、山林“乐道”有机串联，形成互联互通的城市“乐道”闭合圈，打造生态优美的幸福“乐道”。展望“十四五”，绿色宜居的现代城市蓝图正在擘画，铿锵激昂的生态惠民曲正在河洛大地奏响！（记者 牛鹏远）
[ 责任编辑：席倩倩]
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