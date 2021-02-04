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新安县铁门镇刘杨村创新举措解决留守老人吃饭问题（我为群众办实事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.25 08:26

　　“开饭喽！”昨日中午，在新安县铁门镇刘杨村，78岁老人于素荣和往常一样，来到村里的“助老小灶”吃午饭，一进门就听到工作人员热情的招呼声。

　　最近几个月，像于素荣一样每天来这里吃饭的，还有7位老人。一顿免费午餐既解决了老人的实际问题，也让他们有机会聚在一起聊聊，两全其美。

　　刘杨村为啥要给老人们开小灶？村党支部书记陈军委道出原委：刘杨村不大，这些年年轻人基本上都在外务工，老人留守家中，因人少不愿开火做饭，吃饭就经常对付，吃得不营养、不健康。

　　自“我为群众办实事”实践活动开展以来，村里将留守老人的吃饭问题列入“实事清单”，大家纷纷献计献策。很快，“助老小灶”的提议得到一致认同。

　　为留守老人开小灶的消息一出，刘杨村“好婆婆”张庆芬就第一个站出来，包揽了采购食材和做饭的任务。鸡蛋捞面、炸酱面、饺子……张庆芬每天都换着花样为老人准备午饭；张庆芬的儿子买面买油，全力支持母亲；街坊邻居也时常来搭把手。

　　张庆芬说：“党员为群众办了不少实事，我们群众也要行动起来。”

　　原来，每周一，村里都会在党群服务中心广场上举行升国旗仪式，每周三晚则是学党史时间。“我为群众办实事”的观念在刘杨村深入人心，党员的积极性不断高涨。

　　党员李振相，每次领学党史都提前备课，手写的讲稿有厚厚一摞；74岁老党员杨志礼，因患直肠癌不能久坐，却从未缺席过一次党课；党员柴云新在走访时发现村民李小朝家外墙脱皮开裂，立刻联系施工人员前去整修；党员杨社军主动帮助村民修理破裂的水管……

　　群众事无小事。刘杨村急群众所急，将党史学习教育与为群众服务密切结合，把党史学习热度转化成为民服务的温度，今年以来完成“实事清单”30余件。

　　陈军委说，下一步，村里将依托铁门镇“辣椒小镇”的品牌优势，建起辣椒加工厂，拓展产业带动村民增收，在深化党史学习教育中凝聚乡村振兴力量，进一步为群众办好实事。(记者 赵硕 通讯员 高月)
[ 责任编辑：马佳佳]
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