洛阳今明两天干热天气继续 防晒补水不能少

今天我市晴天到多云，西南风4级左右，气温17℃到30℃。

昨天，洛阳的天气又热又干，最小相对湿度只有14%。这样的天气还会持续，提醒大家除了做好防晒，还得多给身体补充水分。

昨天中午，市气象台发布大风蓝色预警信号，我市除栾川外，大部分地区有4级到5级的偏西风，阵风6级到8级。偏西风呼啸而过，刮得法桐的飞絮簌簌而落，惹人讨厌。今明两天，干热继续。根据最新的气象资料分析，受冷涡后部西北气流影响，预计今天我市晴天到多云，西南风4级左右，气温17℃到30℃；明天多云转晴天，西南风转西北风4级到5级，气温17℃到34℃。

此外，据气象资料分析，受东北冷涡后部横槽影响，25日到27日，我市部分地区有干热风天气；27日前后，局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气。

提起干热风，可能有些市民不太了解，它是一种高温、低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气，一般出现在每年的5月初至6月中旬。此时正值小麦灌浆，它的出现，会强烈破坏小麦的水分平衡和光合作用，影响小麦灌浆成熟，导致小麦严重减产。因此，农业部门和农民对干热风天气十分重视和头疼。

自进入5月以来，强对流天气越发频繁，大风、强降水等随时可能出现，如此复杂天气形势的背后，其“元凶”可能是东北冷涡。拿近期来说，我国中东部地区主要受东北冷涡和副热带高压两大天气系统影响，而河南主要受东北冷涡后部偏北到西北气流影响。一般情况下，夏季西北气流带来的是晴好天气，但东北冷涡后部的冷平流形成上冷下暖的不稳定层结，容易触发局地强对流天气。简单来说，就是白天看似大晴天，但午后到傍晚容易发生突发性局地强对流天气。这也是为什么27日前后，我市局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气的主要原因。

强对流天气变幻莫测，最好的防御措施就是躲避，提醒大家及时关注近期天气预报和预警，做到防患于未然。(首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)