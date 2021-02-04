洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳今明两天干热天气继续 防晒补水不能少
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.25 08:16

　　昨天，洛阳的天气又热又干，最小相对湿度只有14%。这样的天气还会持续，提醒大家除了做好防晒，还得多给身体补充水分。

　　昨天中午，市气象台发布大风蓝色预警信号，我市除栾川外，大部分地区有4级到5级的偏西风，阵风6级到8级。偏西风呼啸而过，刮得法桐的飞絮簌簌而落，惹人讨厌。今明两天，干热继续。根据最新的气象资料分析，受冷涡后部西北气流影响，预计今天我市晴天到多云，西南风4级左右，气温17℃到30℃；明天多云转晴天，西南风转西北风4级到5级，气温17℃到34℃。

　　此外，据气象资料分析，受东北冷涡后部横槽影响，25日到27日，我市部分地区有干热风天气；27日前后，局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气。

　　提起干热风，可能有些市民不太了解，它是一种高温、低湿并伴有一定风力的农业灾害性天气，一般出现在每年的5月初至6月中旬。此时正值小麦灌浆，它的出现，会强烈破坏小麦的水分平衡和光合作用，影响小麦灌浆成熟，导致小麦严重减产。因此，农业部门和农民对干热风天气十分重视和头疼。

　　自进入5月以来，强对流天气越发频繁，大风、强降水等随时可能出现，如此复杂天气形势的背后，其“元凶”可能是东北冷涡。拿近期来说，我国中东部地区主要受东北冷涡和副热带高压两大天气系统影响，而河南主要受东北冷涡后部偏北到西北气流影响。一般情况下，夏季西北气流带来的是晴好天气，但东北冷涡后部的冷平流形成上冷下暖的不稳定层结，容易触发局地强对流天气。简单来说，就是白天看似大晴天，但午后到傍晚容易发生突发性局地强对流天气。这也是为什么27日前后，我市局地有雷阵雨并伴有短时大风、冰雹等强对流天气的主要原因。

　　强对流天气变幻莫测，最好的防御措施就是躲避，提醒大家及时关注近期天气预报和预警，做到防患于未然。(首席记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博)
[ 责任编辑：苑曼琳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·学穆桂英挂帅 老太太记录抗癌手账
  • ·在等女儿赶来商量时，她心脏骤停
  • ·带状疱疹的最佳治疗时间是发病后3天
    		•
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
    砖木结构古民居，烟火人家石碑凹
        看惯了城市的车水马龙，许多人喜欢到古村落游玩，那种独特的宁静，让人不由自主地慢下来，静下来。
  • ·走走这个文旅圈 从早到晚乐休闲
  • ·这片黄河湿地 遇见即感震撼
  • ·老房老屋老物件 慢走细品解乡愁
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李亚调研郑州大学洛阳校区建设工作
  • 洛阳首座电动汽车换电站建成投用 换电...
  • 洛阳坚持系统观念，把新时代大保护大...
  • 涧西区应急救援物资器材库建成投用
  • 洛阳持续推进小游园和“乐道”建设 城...
  • 21所港澳高校在我省招生
  • 男子用网红戒指开酒瓶被“咬” 消防队...
  • 新安县铁门镇刘杨村创新举措解决留守...
  • 5月29日0时至6月4日24时，考生可网上...
  • 宜阳县南洼村：以人居环境整治为突破...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳常住的外地人怎么预约注射新冠疫苗
  • · 洛阳北郊机场三期改扩建正在前期筹备中
    • 精彩图片
    爽爽夏日！游在洛阳沟...
    农民鏖战“三夏” 喜...
    竹筒粽香飘增收路 “洛...
    “汪星人”参加运动会 ...
    精彩热帖

    伊川龙凤山古镇

    母爱

    宜阳赵保风光

    望仙大峡谷
    /长趾滨鹬
    /窗外枇杷黄
    /虞美人
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605