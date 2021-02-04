本周三，多项免费检测活动等您来

本周是全国科技活动周。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市市场监管部门将结合实际开展一系列民生服务活动。

本周是全国科技活动周。洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，洛阳市市场监管部门将结合实际开展一系列民生服务活动。 本周是全国科技活动周。洛报融媒记者获悉，洛阳市市场监管部门将结合实际开展一系列民生服务活动。 26日(本周三)上午，市质量计量检测中心将在市市场监管局西区将举办血压计、眼镜免费检测活动，以及食品、建材检验咨询和室内空气质量免费检测报名活动，欢迎广大市民到场参加。 参与方式： ■血压计、眼镜免费检测，食品、建材检验咨询 市民携带需要检测物品到场即可 ■室内空气质量免费检测报名 免费名额30个，为洛阳市区居民提供室内空气质量甲醛项目检测。报名采用实名制方式，申请人、住宅产权人必须身份相符，同一住宅地址不能重复报名(含以前报名过)，否则视为无效信息。报名时请携带本人身份证，房屋产权证或购房证明复印件。报名成功后按照先后顺序，工作人员将提前电话联系，告知检测要求，预约检测时间。 活动地址： 洛阳市市场监管局西院(高新区卓飞路9号)。乘坐39、12、72、50、v5到华夏路春城路口西即可，咨询电话：64335700。(洛报融媒记者 李岚 文/图 通讯员 潘涛)