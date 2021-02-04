爽爽夏日！游在洛阳沟域 邂逅“诗和远方”

夏日来临，若想告别燥热，在青山绿水间觅一丝清凉，邂逅“诗和远方”。不妨，到沟域经济示范带里体验一番吧！
夏日来临，若想告别燥热，在青山绿水间觅一丝清凉，邂逅“诗和远方”。不妨，到沟域经济示范带里体验一番吧！
夏日来临，若想告别燥热，在青山绿水间觅一丝清凉，邂逅“诗和远方”。不妨，到沟域经济示范带里体验一番吧！
沿着弯弯山路，来到洛宁县罗岭乡洛书小镇沟域生态经济示范带，田园、生态、文化之韵融在一起。环顾四周，林木丰茂、郁郁葱葱。沟谷里，有古朴的窑洞、潺潺的流水，山腰上错落有致地坐落着木屋民宿。登上山顶，丘陵起伏、阡陌纵横，田地里覆下的地膜明晃晃的，犹如巨幅的五线谱，乡愁韵味一下子涌上心头。
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