洛八办举办庆祝中国共产党成立100周年主题展【视频】

今日，“风雨兼程百年路 继往开来新洛阳——庆祝中国共产党成立100周年主题展”在八路军驻洛办事处纪念馆开展啦！
今日，“风雨兼程百年路 继往开来新洛阳——庆祝中国共产党成立100周年主题展”在八路军驻洛办事处纪念馆开展啦！
参观时间：即日起至12月31日，周二到周日，9:00——17:00
参观地点：八路军驻洛办事处纪念馆内
参观方式：刷居民身份证免费参观
今日，“风雨兼程百年路 继往开来新洛阳——庆祝中国共产党成立100周年主题展”在八路军驻洛办事处纪念馆开展啦！
展览分为“带领人民求解放 浴血奋战铸丰碑”“当家做主搞建设 激情燃烧谱新篇”“改革开放东风来 乘风破浪奔小康”“逐梦前行加油干 阔步迈进新时代”等四大部分16个单元。
通过400余幅不同时期的珍贵照片和60余件各时期的文物和展品，全面讲述了在中国共产党的领导下，洛阳市从建立第一个党组织到迈进新时代这一百年间的主要成就。
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