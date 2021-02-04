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六一将至，志愿者免费为洛阳市儿童福利院清洗空调【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.05.24 16:19

　　六一国际儿童节即将到来，24日上午，洛阳市市场监管局、市个私私营经济协会联合市民政局、格力(洛阳)客户服务中心，到市儿童福利院开展“学党史献爱心，关爱儿童健康成长”免费清洗空调公益活动。

　　市儿童福利院是政府为关心救助孤残儿童和“三无“对象设立的公益福利机构，承担着全市孤残儿童的收养、救助、管理、教育等任务，该院共收养孤残儿童400余人，其中90%以上是残疾儿童。洛报融媒记者在现场看到，胸前佩戴有“爱心传递贴”的专业师傅拆下空调外盖、取下过滤网之后，用专业设备对内部的散热片等进行蒸汽清洗和高温消毒，并向市儿童福利院的工作人员讲解空调保养和使用的相关知识。

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[ 责任编辑：席倩倩]
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