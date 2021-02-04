躬身访村情 认真讲党史——吴志军检察长深入栾川县调研指导党史学习教育

近日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军轻车从简，到栾川县合峪镇调研指导党史学习教育和产业扶贫工作。

近日，洛阳市人民检察院党组书记、检察长吴志军轻车从简，到栾川县合峪镇调研指导党史学习教育和产业扶贫工作。

在合峪镇酒店村，吴志军先后察看了该村产业扶贫项目猕猴桃种植基地、平凉河水库和香菇大棚，并询问村猕猴桃基地的种植管理、种植技术以及后期市场开发等情况。吴志军指出，一定要让明白人当专业技术人员，组织专业技术培训，确保产业扶贫项目管理得当、产品质量有保证、有销路、有收益，让群众见到实实在在的效益。

在香菇大棚，吴志军详细了解香菇长势、种植、收益等问题并鼓励贫困户李石命多学习科学种植技术，提高香菇产量和质量，变“土专家”为“真专家”，带动更多群众发展香菇大产业。

在酒店村委会，吴志军详细查看了村委会各种资料、台账并重点了解党支部组织党员学习党史情况。吴志军强调，党史学习要和村子发展结合起来，调动党员参与村子发展的积极性，发挥党员先锋模范作用，做好统筹谋划，让党史学习有实际效果。

在杨沟门村，吴志军召开村党支部座谈会，深入了解党史学习教育情况，听取党员对党史学习教育的认识和学习成效的感受，并对该村党员能认真学习党史表示肯定。吴志军指出，党史学习教育一定要结合实际学，要教育农村党员。要学习共产党的无私奉献精神、一心为民精神，激发群众发扬共产党的光荣传统，积极投入乡村振兴和新农村建设。要让农民群众了解最直观的历史现象就是免缴农业税和脱贫攻坚两件大事，引导广大农村党员认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，学有所思、学有所想、学有所成，传承传统文化，保护绿水青山，建设生态家园。

下午，吴志军在栾川县检察院召开党史学习教育座谈会，邀请人大代表、检民联络员、教育整顿观察员以及检察院离退休老干部，畅谈党史教育感受，听取意见建议，走访慰问抗美援朝老英雄。

吴志军强调，检察机关要把学习共产党历史作为一项重要的政治任务来抓，通过开展深入细致的党史学习教育，促进教育整顿深入开展。要把党史学习教育作为检验教育整顿成果的一个重要标准，把党史学习教育与实际工作紧密结合起来，扎实为民办实事、解难题，真正起到学党史、悟思想、办实事、开新局的良好效果。

随后，吴志军看望慰问了抗美援朝老战士田随寅，聆听他当年参加抗美援朝战场艰苦奋战的英雄事迹，和老人拉家常，畅谈如今的幸福生活和国家的美好未来。（通讯员/刘晗）