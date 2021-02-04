5月21日，洛阳市人民检察院召开党组(扩大)会。洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

“今天我们召开党组（扩大）会，就是要传达学习习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及省、市领导干部会议精神，安排部署贯彻落实工作，真正把总书记的殷殷嘱托转化为洛阳检察发展的实际成效，努力为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章贡献检察力量……”5月21日，洛阳市人民检察院召开党组（扩大）会。洛阳市检察院党组书记、检察长吴志军主持会议并讲话。

会上，市院党组副书记、副检察长樊立兵传达了习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，以及省、市领导干部会议精神。

会议强调，要抓认识提升不动摇。全市检察机关要切实提升政治站位，把学习宣传贯彻习近平总书记在推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上的重要讲话和视察河南时的重要指示精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和指示精神上来，把准方向、扛牢责任、自我加压，不断推动全市检察工作高质量发展。

会议指出，要抓学习宣传不动摇。要结合党史学习教育和政法队伍教育整顿，采取专题研讨、集中学习等多种形式，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。要加大学习情况的宣传力度，切实做到“学党史、悟思想、办实事、开新局”。要安排好各支部的学习，通过学习强化干警思想自觉、政治自觉、行动自觉。

会议强调，要抓结合转化不动摇。要认真对照习近平总书记对加强水源区保护、保障和改善民生、抓好粮食生产、发展中医药、培育特色产业等作出的重要指示，以及省、市领导干部会议提出的各项要求，逐条逐项进行梳理，立足“四大检察”职能，找准服务保障的着力点和切入点，有针对性地拿出具体贯彻落实措施，确保习近平总书记重要讲话和指示精神在洛阳检察机关不折不扣落实落地。

会议指出，要抓科学指引不动摇。要做好统筹结合，突出工作重点，确保各项工作协调推进、互促共进。要对标对表，坚持问题导向，确保检察队伍教育整顿取得实实在在的成效。要对照年初工作安排、上半年重点任务和月度计划，及时进行总结梳理，有针对性地查漏补缺、固强补弱。要坚持系统观念、法治思维、强基导向，全面深入学思践悟习近平法治思想，自觉落实新时代检察司法理念，全力推动基层检察工作高质量发展。

市院党组成员、专职检委、县处级干部、中层正职及各部门负责人参加会议。（张晓丹）