裴李岗文化与文明曙光

中华文明，源远流长。那么，中华文明的曙光何时开始显现？中华文明的源头应从哪里算起？值得注意的是，考古学上裴李岗文化的年代，与中华文明初始的伏羲女娲时代大体相当。漯河舞阳贾湖裴李岗文化遗址的重要发现，对解读伏羲氏“画八卦、造书契”的传说和中华文明起源等问题，具有重要意义。

中华文明，源远流长。那么，中华文明的曙光何时开始显现？中华文明的源头应从哪里算起？值得注意的是，考古学上裴李岗文化的年代，与中华文明初始的伏羲女娲时代大体相当。漯河舞阳贾湖裴李岗文化遗址的重要发现，对解读伏羲氏“画八卦、造书契”的传说和中华文明起源等问题，具有重要意义。

伏羲女娲传说与伏羲女娲时代

相传，伏羲、女娲结为夫妻，繁衍子孙，便形成后来的中华民族。伏羲女娲是中华民族的人文始祖。

我国甘肃天水的伏羲庙、河南孟津的龙马负图寺、河南淮阳的太昊陵、山东微山的伏羲庙和伏羲冢，相传乃伏羲氏诞生、“画八卦”和埋葬的地方。这些地方既是中华文明的重要发祥地，也是纪念华夏人文始祖的圣地。

伏羲女娲传说在华夏起源的探索里，占据极为崇高的地位。伏羲氏被尊为“太祖”“太帝”和“太皞”(又作太昊)，融始祖神、至上神和造物主于一体，既是中华民族的人文始祖，也是造化万物和主宰宇宙的至上神灵。

从考古学的角度观察，伏羲女娲与其说是两个功业显赫的始祖人物，不如把他们看作中华文明初始阶段的伏羲女娲时代。这个时代距今八九千年，大体相当于新石器时代中期的裴李岗文化时期。

裴李岗文化的分布、年代与重要发现

我国新石器时代中期的远古文化，分布广泛，内涵丰富，是探索中华文明起源的珍贵资料。其中，以河南舞阳贾湖裴李岗文化遗址的考古发现最为重要。

我国新石器时代中期的文化类型和聚落形态

我国新石器时代中期的远古文化，主要有河南中西部的裴李岗文化、山东西南部的北辛文化、河北南部的磁山文化、关中地区的老官台文化、长江中下游地区的城背溪和河姆渡文化、辽河流域的兴隆洼文化。其中，裴李岗文化距今9000年—7000年，其余地域文化大都距今8000年—7000年。

我国在新石器时代中期，大规模的原始聚落逐渐出现。距今大约9000年的浙江义乌桥头遗址，拉开了中国“环壕聚落”的序幕。距今8000年—7000年的内蒙古兴隆洼文化遗址，可以作为我国早期“环壕聚落”的典型代表。

裴李岗文化的分布和年代

裴李岗文化因最早发现于河南新郑市裴李岗遗址而得名。遗址年代可分为早、晚两期，早期以舞阳贾湖遗址为代表，距今9000年—7800年；晚期以新郑裴李岗遗址为代表，距今8000年—7000年。

舞阳贾湖遗址的基本状况

舞阳贾湖遗址是裴李岗文化早期的典型代表。自1984年以来，在舞阳贾湖发现不规则的圆形聚落遗址，总面积约5.5万平方米。遗址出土陶器、石器、骨角器及动植物遗骸等遗物，共1万多件，其中石磨盘、石磨棒、七孔骨笛、龟占工具和“刻画符号”，尤为重要。这是目前我国发现年代最早、面积最大、时间最长、文化内涵最丰富的农耕聚落遗存。

舞阳贾湖遗址位于淮河流域，正是我国南北气候和稻、粟农业的交会地带。这就是贾湖遗址出现稻、粟混作农业形态的重要原因。《舞阳贾湖·前言》指出：“贾湖文化的分布地域与传说中的太昊氏地望大体一致。”因此，这处遗址应被视为伏羲氏时代最为重要和最具代表性的文化遗存，也是目前东亚地区文明曙光最早绽放的原始聚落。

舞阳贾湖遗址的农耕遗存

舞阳贾湖遗址的农耕遗存，主要有原始陶器、磨制石器、稻谷遗存、盛酒器皿和丝织物遗迹。磨制石器，主要有铲、镰、刀、斧、磨盘、磨棒等，都经过精心磨制。由此说明，贾湖裴李岗文化遗址，已出现较为先进的磨制石器和稻作农业。

古生物学研究表明，距今8000年前后，在今长江和淮河流域普遍生长着野生稻。贾湖遗址早、中、晚三期都发现有大量炭化稻和稻谷遗存。由此可见，稻作农业在当时的经济生活中占有重要地位。同时，在贾湖遗址还发现盛酒器皿和丝织物残留遗迹。这是目前所知世界上最早的酿酒工艺和养蚕抽丝织绢技术。

贾湖遗址显现的文明曙光

贾湖遗址发现的龟占工具、七孔骨笛和大量“刻画符号”，是贾湖先民原始宗教习俗的反映，从而折射出中华文明的绚丽曙光。

贾湖龟甲与龟占八卦

八卦符号是中华先民沟通人神的重要媒介。《周易·系辞传下》载，伏羲氏“始作八卦，以通神明之德，以类万物之情”。《白虎通德论·三皇》说：“伏羲氏画八卦以治天下。”

《淮南子·说林训》载：“必问吉凶于龟者，以其历岁久矣。”郭沫若先生指出：“八卦是天人之间的通路，龟便是这条通路上来往着的宣传使者。”这就是中华先民常用龟壳作为占卜工具的原因。特别重要的是，贾湖遗址有23座墓葬在墓主人头骨周围和腿骨两侧陪葬有龟甲。这为研究我国龟占习俗的起源，提供了重要的实物资料。

贾湖骨笛与原始音律

中华先民的原始音乐是沟通人神的重要手段。《世本·作篇》说：“女娲作笙簧。”王逸《楚辞·大招》注说：“伏羲氏作瑟，造《驾辨》之曲。”这是说早在伏羲女娲时代，中华先民已创造了原始的音乐文明。

在河南舞阳贾湖、长葛石固、汝州中山寨的裴李岗文化早期遗址里，共出土五孔和七孔骨笛30余支。这些骨笛均是用鹤类尺骨截去两端关节制作而成的。贾湖遗址出土的20多支律管，大都保存完好。经有关专家测试，这些骨笛尚能奏出完整的五声或七声音阶。这是世界上发现最早的笛子和最早出现的音阶形式。由此可见，早在八九千年前的伏羲氏时代，中华先民的音乐知识已达到世界先进水平。

贾湖“刻画符号”与伏羲氏“造书契”

文字是记录语言的符号。《尚书序》说：“古者伏羲氏之王天下也，始画八卦、造书契，以代结绳之政，由是文籍生焉。”成玄英《庄子·缮性》注：“伏羲氏画八卦以制文字。”这说明早在伏羲氏时代，我国的文字已处于萌芽阶段。

1.中国远古器物上的原始文字

许慎《说文解字序》说：“文者，物象之本。”我国远古器物上的“刻画符号”，大多独立存在。它们的含义大都与其载体的名义、用途或归属相符合，可称之为“物象文字”(即标识文字)。这些文字应属原始文字的范畴，也是中华先民沟通人神的重要媒介。

2.贾湖遗址发现的原始文字

在舞阳贾湖遗址出土的17件器物上，共发现21个单独存在的“刻画符号”。这是目前世界上发现年代最早的原始文字。

例如：陶缸上刻画的“太阳”纹图案，应是“日”的象形字。中华先民盛行太阳神崇拜的社会习俗。陶缸本名陶罍(léi)，是我国古代常用的祭祀礼器。罍，通作雷、震。《周易·说卦传》载：“帝出乎震。震，东方也。”《白虎通义·情势》说：“东方者，阳也。”王弼《周易·益·彖传》注：“震，阳也。”《淮南子·天文训》说：“日者，阳之主也。”这说明“日”字与陶罍的名义和用途相符合。因此，“日”字可以作为陶罍的象征和标识符号。

综上所述，稻、粟兼作农业，是贾湖先民的经济基础。石制工具打磨精致，原始制陶业已经形成。这说明裴李岗文化早期的贾湖先民，已过着稳定的农耕生活。在农业和手工业发达的基础上，原始的宗教信仰渐趋形成。特别是舞阳贾湖发现的龟占工具和原始文字，是伏羲氏“画八卦、造书契”的有力佐证。从而说明早在新石器时代中期，中原大地上已迎来中华文明的绚丽曙光。因此，舞阳贾湖遗址乃中华文明发祥的原点和圣地！（蔡运章）