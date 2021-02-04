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铁齿铜牙的“外交官”（寻访洛阳都市圈之古秦赵会盟台）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.05.24 08:45

　　当今世界正经历百年未有之大变局，中国外交官背靠日益强大的祖国，铁齿铜牙，从容应对，据理力争，维护国家利益，尽显大国风范，频频登上热搜。

　　两千多年前，有一个智勇双全的赵国“外交官”，在东周王城洛阳附近的渑池舌战强秦，表现极其出色，轰动各诸侯国。

　　三门峡市渑池县的古秦赵会盟台，见证了这段历史。

　　会盟台位于渑池县城西南，圆土台，满植柏树，台上有八角亭，亭中立着纪念碑。夕阳斜照，亭子笼罩在温柔的光晕中，景色醉人。这是“渑池八景”之首：盟台夕照。

　　见此美景，遥想当年那场看不见硝烟的战争，感慨万端。

　　那个“外交官”名叫蔺相如。那场谈判，史称“渑池会盟”。

　　渑池会盟，凶多吉少

　　渑池地处黄河南岸，西接陕州，东临新安，据守崤函古道，是陕洛之间的战略要地。

　　东周时期，周王室式微，诸侯争霸。秦国恃强凌弱，数次进攻赵国；赵国顽强抵抗，拒不投降。

　　秦国见赵国是块硬骨头，难啃，想跟赵国讲和，腾出手去攻打楚国。公元前279年，秦王约赵王在渑池会盟，商讨停战事宜。

　　所谓会盟，是诸侯会面结盟的仪式，类似于战略会谈。洛阳孟津之所以叫孟津，就是因为八百诸侯会盟(孟)津(黄河渡口)。渑池离孟津不远，当时是周王城的边邑，位于秦、赵两国交界处。

　　起初，赵王不敢去。秦国的虎狼之心人人皆知，这场会谈凶多吉少，万一谈崩了，说不定要血拼。

　　就连赵国大将廉颇都觉得赵王一去可能就回不来了，提前为赵王安排“后事”：“大王去渑池，来回得个把月。倘若到时候您没回来，我们就立太子为王。”

　　赵王心里苦啊，去了怕回不来，不去怕秦国又来打赵国，左右为难。

　　关键时刻，蔺相如站出来了。他鼓励赵王：“躲不过，那就去！不去会显得咱们胆小、实力弱。我陪大王去！”

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[ 责任编辑：潘亮]
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