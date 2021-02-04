汝阳县内埠镇茹店村旧时有个自然村，叫焦家庄。焦家庄出过一个善人，叫张鸣九。他的善行义举，搁到如今，估计能登上热搜。

汝阳县内埠镇茹店村旧时有个自然村，叫焦家庄。焦家庄出过一个善人，叫张鸣九。他的善行义举，搁到如今，估计能登上热搜。

汝阳县旧称伊阳县，据《伊阳县志》记载，张鸣九是清朝人，家境富裕，书读得不错，嘉庆年间中过贡生。

他花了六十金，买下马国荣家的房产、土地。后来他听说马国荣家道衰落，吃了上顿没下顿，心生同情，就把房产、土地还给马国荣，只象征性地收了一点钱，马国荣全家从此又有房子住、有土地种了。

在张家帮佣的长工韩洋，因为穷，年过三十还打光棍儿。张鸣九资助了韩洋一笔钱，助其娶妻成家。韩洋夫妇没生孩子，张鸣九临终时，担心他们俩年迈无人照料，特意嘱咐儿孙划出五亩地，将来谁家种这地，谁家就负责给韩洋夫妇养老送终。张氏后裔恪守祖训，至今，每年仍为韩洋夫妇扫墓。

张家并不全是善人，张鸣九的哥哥张佑私心就比较重。他私自变卖了张氏家族的三十亩公地，中饱私囊。族人把张佑告到官府，张鸣九为了安抚族人，自己拿钱赎回公地，还给族人。

焦家庄还出过一个善人，名叫张元孔，或是张鸣九的后裔。《伊阳县志》里说，张元孔捐出两亩地，建了一个公墓，收葬无处安葬的穷人及无主尸骨。旧时，这种公墓俗称“义冢”，又名“漏泽园”。

人活一世，所需有限，豪宅千间，也只能睡一张床；山珍海味，也无非是一日三餐。有人被欲望左右，活成了物质的奴隶，越有钱越悭吝，不但舍不得为旁人花钱，也舍不得给家人甚至自己花钱。

而那些慷慨无私、乐于助人的有钱人，不但帮助了他人，也解脱了自我，在物质占有和精神追求之间找到了平衡点。老百姓喜闻乐见张鸣九这样的善人，他们赞扬善人，歌颂善举，把行善之人记录进一方县志，让其美名永传。

送人玫瑰，手留余香，大概便是这样吧。(记者 张丽娜 通讯员 夏根东)