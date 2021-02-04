怀孕母牛“不翼而飞” 新安民警速帮村民找回

“丢失的牛怀着牛犊。”昨日，新安县公安局铁门派出所民警卫飞说，一村民家的牛丢失。他们调查发现，牛脱缰后跑到公路上被人捡走，他们成功将牛找回。

“丢失的牛怀着牛犊。”昨日，新安县公安局铁门派出所民警卫飞说，一村民家的牛丢失。他们调查发现，牛脱缰后跑到公路上被人捡走，他们成功将牛找回。

钱先生今年59岁，是新安县铁门镇薛村村民，他是村里的脱贫户。去年3月，他靠政策补助花1.1万元买了一头牛，白天拴在离家不远的地方。“牛肚子里怀有牛犊，还有不到俩月就要生了，一大一小价值近3万元。”钱先生说，21日上午，他像往常一样将牛拴在核桃树下的石板上，中午从地里回来发现牛不见了，夫妻俩找到下午4点多，也没发现牛的踪迹，以为被盗，慌忙拨打110报警。

新安县公安局铁门派出所民警卫飞接到求助，立即与同事赶赴现场。经勘查，他们发现地上的牛蹄印在离村庄不远的公路处消失，未见人的鞋印，初步排除了被盗可能。随后，他们一队负责走访，一队调取周边监控视频，终于有了重要收获。“我们查看邻村高沟村村口的监控视频时，看到一老汉牵着牛进了村。”卫飞说，经核实那头牛正是钱先生家的。

很快，民警找到牵牛的老汉。原来，钱先生家的牛脱缰后跑到公路上，路过的老汉不知道是谁家的，遂先将牛牵了回去。随后，钱先生赶到将牛领回，并对民警的帮助表示感谢。(记者 魏巍 通讯员 孟浩)