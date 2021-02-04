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唱好协同发展的“双城记”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.05.24 08:27

　　一出洛济协同发展的“双城记”正在上演。

　　加快呼南高铁焦作经济源、洛阳至平顶山项目前期工作，共建沿黄生态廊道，共推精品旅游线路，异地就医联网结算……日前，洛阳与济源签订推动深度融合发展合作备忘录，对前期33项洛济深度融合内容再丰富再提升，标志着两市协同发展向前再跨一大步。

　　单打独斗走不远，抱团发展是王道。迈进都市圈时代，区域协同发展不再是“选择题”，而是“必答题”“抢答题”。洛阳是都市圈极核，济源是新兴工业旅游城市，两地山水相连、人脉相通、产业相融，打破行政壁垒，共组城市“CP”，在相互“搭台子”“递梯子”中走在“兄弟团”前列，形成经济密切联系、功能互补的共同体，既有利于双方优势叠加、互利共赢，又有利于集聚转化高端优势资源，带动区域发展能级提升。

　　近年，洛济携手打造洛阳都市圈先行示范区，前期33项深度融合措施中，已有18项完成并常态化实施。从发行区域旅游年票60元可逛53个景区，到开通城际公交5元票价实惠方便，再到固话资费同城化，一个个“融”的脚印，见证了两市协同发展的力度，推动两地深度融合迈入快车道。当然，下一步路、车、人等基础设施和资源上的互联互通，仍有不少痛点难点要攻克，高层次的区域共建共享、协同创新和联动发展等，更需打破瓶颈、破冰前行。

　　下好先手棋，勇当探路者，后续的工作才能得到牵引。面对区域协调发展的大趋势，没有“一盘棋”的眼量，一味在自己地盘上自娱自乐，就会在国家战略机遇面前错失良机；没有先手棋的身手，不去主动作为、取长补短，而是“等靠要”“搭便车”，期待利益均沾，就会被甩离发展中心，还没等到共同繁荣，就已被一体化落下一大截，影响区域整体发展。

　　唱好协同发展的“双城记”，我们既要树立“一盘棋”思维，又要下好“先手棋”，在推动交通基础设施建设、现代产业体系建设、改革开放创新、加强生态环境保护、公共服务共建共享等方面，更进一步、更深一层。要打造区域协作的高水平样板，全域融入、战略协同、重点突破、合理推进，让两市共性与个性相得益彰、合作与竞争辩证统一、集聚与辐射相辅相成，在各自赛道上各展所长、赛龙夺锦，带动都市圈一体化发展行稳致远！(孙利华)
[ 责任编辑：崔利利]
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