王琰君主持召开金融运行调度会

近日，市委常委、常务副市长王琰君主持召开金融运行调度会。

近日，市委常委、常务副市长王琰君主持召开金融运行调度会。

会上，市直有关部门、金融机构和部分驻洛企业先后发言，针对进一步打破政银企信息不对称壁垒，搭建顺畅的政银企沟通平台等提出了针对性意见建议。

王琰君指出，今年是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化强市新征程开启之年、现代化洛阳都市圈建设起步之年，各项任务十分繁重。各金融机构要紧紧围绕洛阳发展大局，提高认识、统一思想、主动作为，积极做好向上对接，争取更多政策倾斜，进一步加大对洛阳转型发展高质量发展的支持力度，不断提高金融服务质效。

王琰君强调，市金融工作局要建立健全协调联动机制，优化政银企对接模式，为政银企各方对接交流搭建良好平台。市住建、工信、发改、国资等行业主管部门要积极主动作为，认真梳理行业内重点企业、龙头企业、中小企业等融资需求，及时与金融机构进行对接，打破信息壁垒，实现互通有无。各金融监管部门要鼓励金融机构用好用活专项货币政策，引导金融机构紧盯主业、聚焦本源，深耕洛阳市场，立足洛阳产业发展实际，提供更多特色金融产品、金融服务，为洛阳现代化强市建设贡献更多力量。(记者 李东慧 通讯员 张英政)