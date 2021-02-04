市卫健委承接省政府下放的4项省级权限 设置三级医疗机构洛阳就能审批

近日，记者从市卫健委获悉，在省政府向洛阳下放的244项省级经济社会管理权限中，该单位承接省政府下放的4项省级权限，已全面承接到位，开始受理相关业务。

近日，记者从市卫健委获悉，在省政府向洛阳下放的244项省级经济社会管理权限中，该单位承接省政府下放的4项省级权限，已全面承接到位，开始受理相关业务。

记者了解到，省卫健委向我市卫健委下放的权限有：消毒产品生产企业卫生许可、涉及饮用水卫生安全的产品许可、三级医疗机构的设置及执业许可、医疗广告审查(含中医)。

目前，宜阳县的洛阳中雄管业有限公司正在申请涉及饮用水卫生安全的产品许可。“省级权限下放到市，我们企业受益最大，也体会到政务服务的高效便捷。”该公司相关负责人说，此前，他们申请相关行政许可，要多次往返郑州向省一级单位递交材料，现在只需要将材料送到洛阳市民之家窗口，就能享受一站式解决，缩短了企业的办事行程，降低了企业办事成本。

“根据省卫健委统一安排，截至4月1日，市卫健委承接的几项权限均承接到位，进驻洛阳市民之家，录入政务服务平台实现在线受理办理，调整权责清单报市委编办，制作了相关表格并在市卫健委官网进行公开。”市卫健委行政审批科相关负责人说。

市卫健委新承接的省级下放权限均可通过线上和线下办理。

线上办理流程：申办人(单位)登录河南政务服务网或洛阳政务服务网，进入洛阳市卫生健康委员会页面，选择需要办理的业务，点击“在线办理”即可。

线下办理流程：申办人(单位)登录市卫健委官网下载中心下载相关表格，在办事指南界面查询材料清单或拨打市卫健委行政审批科电话0379-63917973、0379-63322155、0379-65599168咨询。申办人(单位)将材料准备齐全，可在工作日期间递交洛阳市民之家3楼A05、A06窗口核查受理。行政许可审批结果在市卫健委官网进行公示。（记者 王博东 通讯员 耿梅）