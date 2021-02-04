洛宁青少年校园足球联赛举行

20日，洛宁县2021年“战区杯”青少年校园足球联赛开赛。

20日，洛宁县2021年“战区杯”青少年校园足球联赛开赛。

此次比赛由洛宁县政府主办，设小学男子组、女子组，初中男子组、女子组4个组别，其中小学组采用5人赛制，初中女子组采用8人赛制，初中男子组采用11人赛制。洛宁县共有91支足球队1022名运动员分别在洛宁县第一高级中学等5个赛区进行角逐，比赛持续至23日。

据洛宁县有关负责人介绍，洛宁县高度重视校园足球事业发展，结合脱贫攻坚和教育扶贫政策，把兴建足球场纳入城镇化和新农村建设总体规划。当地创新开展“校长杯”“乡长杯”“战区杯”“县长杯”四级联赛，通过各级赛事层层选拔出一批足球“特长生”“尖子生”，让众多喜爱足球的孩子拥有展示风采的平台。目前，全县共有全国青少年足球特色学校52所，实现了足球队校校有、班班建，保证了大部分学生能参与足球活动。2020年，该县成功创建全国青少年校园足球试点县。

该负责人表示，洛宁县校园足球事业的发展，也是洛宁县体育产业发展的缩影。近年来，洛宁县以打造体育强县为目标，实施了包括嶕峣山运动休闲旅游区、足球小镇等在内的多个“农旅+体旅+文旅”融合项目，先后承办了全国青少年校园足球夏令营(小学组)第二营区、河南省公路自行车锦标赛、中国公路自行车联赛等一系列体育赛事。通过承办体育赛事，洛宁县不仅叫响了当地体育品牌，也盘活了嶕峣山休闲运动资源，还为当地乡村振兴提供了机遇。（记者 孟山 实习生 田顺鑫 通讯员 赵笑菊 徐正瑛）